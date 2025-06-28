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28 июня 2025, 15:02 Читати українською

Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории

Португальский форвард Криштиану Роналду официально подписал новый контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», что сделало его самым высокооплачиваемым футболистом всех времен. 40-летний игрок будет зарабатывать рекордные 263 млн. евро в год. Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Пальмери.

Португальский форвард Криштиану Роналду официально подписал новый контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», что сделало его самым высокооплачиваемым футболистом всех времен. 40-летний игрок будет зарабатывать рекордные 263 млн.
Фото: x.com/alnassrfc_en

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Контракт заключен до 2027 года и предусматривает коммерческие бонусы. Роналду зарабатывает гораздо больше, чем другие звезды мирового футбола.

Самые дорогие игроки

  • Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 263 млн евро);
  • Карим Бензема («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия, 200 млн евро);
  • Лионель Месси («Интер Майами», США, 200 млн евро);
  • Килиан Мбаппе («Реал», Испания, 77,5 млн евро);
  • Садио Мане («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 41 млн евро);
  • Марсело Брозович («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 33 млн евро);
  • Эрлинг Голланд («Манчестер Сити», Англия, 30 млн евро);
  • Рияд Марез («Аль-Агли», Саудовская Аравия, 30 млн евро);
  • Н'Голо Канте, («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия, 25 млн евро);
  • Калида Кулибали («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия, 25 млн евро);
  • Айвен Тоуни («Брентфорд», Англия, 25 млн евро).

«Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Творим историю вместе», — прокомментировал Роналду продление контракта в своих соцсетях.

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Напомним

Ранее Роналду третий раз подряд возглавил рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. За год он заработал $275 млн, из которых $225 млн составили зарплату и разнообразные бонусы, а еще $50 млн — выплаты по спонсорским контрактам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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