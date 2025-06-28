Португальский форвард Криштиану Роналду официально подписал новый контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», что сделало его самым высокооплачиваемым футболистом всех времен. 40-летний игрок будет зарабатывать рекордные 263 млн. евро в год. Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Пальмери.
Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории
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Контракт заключен до 2027 года и предусматривает коммерческие бонусы. Роналду зарабатывает гораздо больше, чем другие звезды мирового футбола.
Самые дорогие игроки
- Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 263 млн евро);
- Карим Бензема («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия, 200 млн евро);
- Лионель Месси («Интер Майами», США, 200 млн евро);
- Килиан Мбаппе («Реал», Испания, 77,5 млн евро);
- Садио Мане («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 41 млн евро);
- Марсело Брозович («Аль-Наср», Саудовская Аравия, 33 млн евро);
- Эрлинг Голланд («Манчестер Сити», Англия, 30 млн евро);
- Рияд Марез («Аль-Агли», Саудовская Аравия, 30 млн евро);
- Н'Голо Канте, («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия, 25 млн евро);
- Калида Кулибали («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия, 25 млн евро);
- Айвен Тоуни («Брентфорд», Англия, 25 млн евро).
«Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Творим историю вместе», — прокомментировал Роналду продление контракта в своих соцсетях.
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Напомним
Ранее Роналду третий раз подряд возглавил рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. За год он заработал $275 млн, из которых $225 млн составили зарплату и разнообразные бонусы, а еще $50 млн — выплаты по спонсорским контрактам.
Источник: Минфин
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