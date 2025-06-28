В Украине продолжают снижаться цены на черешню

В Украине снова дешевеет черешня. Снижать цены производители вынуждены из-за стремительного ухудшения качественных характеристик косточковых данных из-за погодных условий. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Если на прошлой неделе средние оптовые цены на черешню в Украине не опускались ниже 140−200 грн/кг ($3,37−4,81/кг), то уже на этой неделе они начали стремительно снижаться в южных и центральных регионах страны.

Пока производители черешни уже предлагают к продаже эти фрукты по цене 115−160 грн/кг ($2,77−3,85/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

При этом большинство операторов рынка отмечают достаточно большой процент некондиционной продукции в этом сезоне. Обильные осадки заметно снизили качественные характеристики черешни, срок реализации такой ягоды достаточно ограничен.

В сложившейся ситуации большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены на данные фрукты, чтобы ускорить темпы сбыта в данном сегменте.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на черешню в Украине все же в среднем на 95% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Прогноз

Ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение черешни на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды оставляет желать лучшего.