В Украине запускают маркетплейс оружия для военных

В Украине начнет работу маркетплейс оружия, призванный упростить и ускорить поставки вооружения для военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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По его словам, Кабинет Министров Украины, по инициативе Минобороны, принял постановление, масштабирующее цифровую платформу DOT-Chain для обеспечения оружием.

«Вместе с Агентством оборонных закупок и DOT — Государственный оператор тыла мы внедряем DOT-Chain Defence — маркетплейс оружия, кардинально изменяющий подход к обеспечению», — отметил министр.

Как это будет работать

Благодаря новой системе, военные смогут самостоятельно заказывать необходимое вооружение под свои конкретные задачи. Они будут видеть полную информацию: что именно, от кого и когда поступит.

«Это — точнее планирование, меньше бюрократии, быстрее поставок. Агентство оборонных закупок будет работать с рынком, чтобы военные получали качественный продукт вовремя», — подчеркнул Умеров.

Официальный запуск программы состоится в июле. Тогда к маркетплейс присоединятся первые производители и воинские части.

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Постепенное расширение ассортимента

На старте программы маркетплейс будет охватывать только продажу FPV-дронов. Однако в дальнейшем его функционал распространится на:

другие типы БПЛА;

средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

роботизированные системы.

«DOT-Chain Defence создан на основе системы DOT-Chain, которая уже сократила цикл обеспечения продовольствием в 4 раза и перевела большинство процессов в „цифру“. Масштабируем работающее решение», — отметил министр обороны.