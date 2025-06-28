В Украине начнет работу маркетплейс оружия, призванный упростить и ускорить поставки вооружения для военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
В Украине запускают маркетплейс оружия для военных
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По его словам, Кабинет Министров Украины, по инициативе Минобороны, принял постановление, масштабирующее цифровую платформу DOT-Chain для обеспечения оружием.
«Вместе с Агентством оборонных закупок и DOT — Государственный оператор тыла мы внедряем DOT-Chain Defence — маркетплейс оружия, кардинально изменяющий подход к обеспечению», — отметил министр.
Как это будет работать
Благодаря новой системе, военные смогут самостоятельно заказывать необходимое вооружение под свои конкретные задачи. Они будут видеть полную информацию: что именно, от кого и когда поступит.
«Это — точнее планирование, меньше бюрократии, быстрее поставок. Агентство оборонных закупок будет работать с рынком, чтобы военные получали качественный продукт вовремя», — подчеркнул Умеров.
Официальный запуск программы состоится в июле. Тогда к маркетплейс присоединятся первые производители и воинские части.
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Постепенное расширение ассортимента
На старте программы маркетплейс будет охватывать только продажу FPV-дронов. Однако в дальнейшем его функционал распространится на:
- другие типы БПЛА;
- средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- роботизированные системы.
«DOT-Chain Defence создан на основе системы DOT-Chain, которая уже сократила цикл обеспечения продовольствием в 4 раза и перевела большинство процессов в „цифру“. Масштабируем работающее решение», — отметил министр обороны.
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