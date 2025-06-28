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28 июня 2025, 12:11 Читати українською

Трамп прекращает торговые переговоры с Канадой из-за налога на цифровые услуги

Президент Дональд Трамп сегодня заявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой. Причиной стало объявление Оттавы о введении налога на цифровые услуги (Digital Services Tax — DST), что, по словам Трампа, является прямой и дерзкой атакой на американские технологические компании. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Президент Дональд Трамп сегодня заявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Нас только что проинформировали, что Канада, очень сложная страна для торговли, которая, кстати, годами взимала с наших фермеров до 400% тарифов на молочные продукты, объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний», — отметил Трамп в своем посту.

Он добавил, что Канада, очевидно, копирует поступивший Европейский Союз, и с которым США также ведут дискуссии по этому вопросу.

Последствия и новые тарифы

«Исходя из этого возмутительного налога, мы немедленно прекращаем все обсуждения торговли с Канадой. Мы сообщим Канаде о тарифах, которые они будут платить, чтобы вести бизнес с Соединенными Штатами, в течение следующих семи дней», — заявил Трамп.

Канадский налог на цифровые услуги

Вступающий в силу 30 июня Канадский налог на цифровые услуги предусматривает 3% сбор с доходов крупных цифровых компаний, полученных от канадских пользователей.

Этот налог применяется к компаниям с годовым глобальным доходом более $801 млн и более 20 млн канадских долларов ($14,6 млн) дохода от цифровых услуг в Канаде, включая онлайн-маркетплейсы, рекламу, социальные сети и продажи данных пользователей.

Под продажей данных пользователей подразумевается, что ИТ-компании — такие как Google, Meta (Facebook, Instagram), Amazon и другие — собирают большие объемы информации о своих пользователях и впоследствии используют или передают ее третьим сторонам, в частности для таргетированной рекламы.

Этот шаг Трампа знаменует значительную эскалацию торговой напряженности между двумя странами, которые уже находились в сложном периоде взаимоотношений, включая предварительные споры по тарифам на сталь, алюминий и сельскохозяйственную продукцию.

Напомним

«Минфин» писал, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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