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28 июня 2025, 11:13 Читати українською

Зеленский поручил повысить выплаты военным

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), касающееся предложений Бюджетной декларации на 2026−2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны. Глава государства подписал соответствующий указ, опубликованный на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), касающееся предложений Бюджетной декларации на 2026−2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.
Фото: president.gov.ua

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Согласно документу, Кабинету Министров Украины поставлена задача определить финансирование национальной безопасности и обороны основным приоритетом Государственного бюджета Украины на период с 2026 по 2028 год.

Увеличение выплат и соцгарантии

Правительству также поручено проработать вопросы повышения денежного довольствия для военнослужащих, полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава.

Кроме того, Кабмин должен принять меры для гарантирования выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти этих лиц в результате ранения, полученного во время военного положения.

В течение 2026−2028 годов Кабинет Министров обязан ежемесячно, до 15 числа, предоставлять СНБО информацию о состоянии финансирования силовых структур, в частности, в рамках государственных оборонных программ.

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Расходы на оборону в 2025 году

В государственном бюджете на 2025 год на оборонные нужды предусмотрено 2,2 трлн. В первом квартале доля расходов на безопасность и оборону достигла 73,5% всех бюджетных расходов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
28 июня 2025, 11:52
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Логично шел 4-ый год войны
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