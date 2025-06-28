НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до максимума за последние 4 месяца

Национальный банк в течение недели, с 23 по 27 июня, на межбанковском валютном рынке купил $0,70 млн и продал $875,10 млн. Чистая продажа валюты составила $874,40 млн против $724 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $150,40 млн.

В последний раз регулятор за неделю продавал больше валюты на межбанке в середине февраля 2025 года — $1191,30 млн.

С начала 2025 года НБУ на межбанке: