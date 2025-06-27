Акции Xiaomi взлетели до рекорда после ажиотажного спроса на новый электромобиль

Акции китайского технологического гиганта Xiaomi достигли исторического максимума после феноменально успешного запуска второго электромобиля компании — внедорожника YU7. Ажиотажный спрос на новую модель создает серьезную угрозу позициям таких лидеров рынка, как BYD и Tesla. Об этом в пятницу, 27 июня, пишет агентство Reuters.

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Феноменальный старт продаж YU7

26 июня Xiaomi начала прием предварительных заказов на свой новый электрический внедорожник. По словам генерального директора Лей Цзюня, только за первое время продаж компания получила 289 000 заказов. Этот показатель более чем в три раза превысил объем заказов на первый электромобиль компании, седан SU7, выпущенный в прошлом году, и значительно превзошел ожидания рынка на уровне около 100 000 единиц.

Новая модель YU7 позиционируется как прямой конкурент Tesla Model Y, при этом ее стоимость составляет 253 500 юаней ($35 370), что почти на 4% дешевле американского аналога.

Реакция фондового рынка

Инвесторы мгновенно отреагировали на новость о безумном спросе. Акции Xiaomi, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, на открытии торгов в пятницу выросли на 8%, достигнув рекордного максимума в 61,45 гонконгских доллара ($7,83). Впоследствии прирост несколько скорректировался до 4,5%.

Этот успех демонстрирует успешность стратегии диверсификации Xiaomi, начинавшей как производитель смартфонов, а теперь активно расширяющего свою деятельность на рынок электромобилей, создавая серьезную конкуренцию для традиционных автопроизводителей.

Китайский рынок электромобилей: самое конкурентное поле боя в мире

Китай является безоговорочным мировым лидером на рынке электромобилей (EV), на него приходится большинство глобальных продаж. Этот рынок чрезвычайно переполнен и конкурентен. На нем одновременно борются:

Глобальные гиганты: Tesla, Volkswagen.

Доминирующие местные лидеры: BYD, опережающий Tesla по объемам продаж.

Большое количество новых стартапов: Nio, XPeng, Li Auto и другие.

Эта ожесточенная борьба за покупателя привела к длительной и жестокой «ценовой войне», где компании вынуждены постоянно снижать цены, давящие на их доходность. Xiaomi входит на этот рынок, имея значительное преимущество, которого нет у многих стартапов: огромная узнаваемость бренда, лояльная аудитория с рынка смартфонов и глубокий опыт в управлении сложными цепями снабжения.