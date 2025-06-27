Акции Xiaomi взлетели до рекорда после ажиотажного спроса на новый электромобиль

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июня 2025, 12:37 Читати українською

Акции Xiaomi взлетели до рекорда после ажиотажного спроса на новый электромобиль

Акции китайского технологического гиганта Xiaomi достигли исторического максимума после феноменально успешного запуска второго электромобиля компании — внедорожника YU7. Ажиотажный спрос на новую модель создает серьезную угрозу позициям таких лидеров рынка, как BYD и Tesla. Об этом в пятницу, 27 июня, пишет агентство Reuters.

Акции китайского технологического гиганта Xiaomi достигли исторического максимума после феноменально успешного запуска второго электромобиля компании — внедорожника YU7.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Феноменальный старт продаж YU7

26 июня Xiaomi начала прием предварительных заказов на свой новый электрический внедорожник. По словам генерального директора Лей Цзюня, только за первое время продаж компания получила 289 000 заказов. Этот показатель более чем в три раза превысил объем заказов на первый электромобиль компании, седан SU7, выпущенный в прошлом году, и значительно превзошел ожидания рынка на уровне около 100 000 единиц.

Новая модель YU7 позиционируется как прямой конкурент Tesla Model Y, при этом ее стоимость составляет 253 500 юаней ($35 370), что почти на 4% дешевле американского аналога.

Реакция фондового рынка

Инвесторы мгновенно отреагировали на новость о безумном спросе. Акции Xiaomi, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, на открытии торгов в пятницу выросли на 8%, достигнув рекордного максимума в 61,45 гонконгских доллара ($7,83). Впоследствии прирост несколько скорректировался до 4,5%.

Этот успех демонстрирует успешность стратегии диверсификации Xiaomi, начинавшей как производитель смартфонов, а теперь активно расширяющего свою деятельность на рынок электромобилей, создавая серьезную конкуренцию для традиционных автопроизводителей.

Китайский рынок электромобилей: самое конкурентное поле боя в мире

Китай является безоговорочным мировым лидером на рынке электромобилей (EV), на него приходится большинство глобальных продаж. Этот рынок чрезвычайно переполнен и конкурентен. На нем одновременно борются:

  • Глобальные гиганты: Tesla, Volkswagen.
  • Доминирующие местные лидеры: BYD, опережающий Tesla по объемам продаж.
  • Большое количество новых стартапов: Nio, XPeng, Li Auto и другие.

Эта ожесточенная борьба за покупателя привела к длительной и жестокой «ценовой войне», где компании вынуждены постоянно снижать цены, давящие на их доходность. Xiaomi входит на этот рынок, имея значительное преимущество, которого нет у многих стартапов: огромная узнаваемость бренда, лояльная аудитория с рынка смартфонов и глубокий опыт в управлении сложными цепями снабжения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
27 июня 2025, 16:14
#
Це було доволі неочікувано. Після пари інцидентів, які активно розносили ЗМІ. Подивимось як воно буде по факту. Але 300 тис замовлень — це майже піврічний об'єм продажів всіх моделей Тесла в Китаї.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами