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27 июня 2025, 12:14 Читати українською

Украинцы больше не будут получать спам-звонков: Кабмин принял постановление

Министерство цифровой трансформации предоставило операторам инструменты борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Со временем операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Соответствующие изменения предусматривает постановление Кабинета Министров № 761, сообщает пресс-служба Минцифры.

Министерство цифровой трансформации предоставило операторам инструменты борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой.
Фото: freepik.com

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки.

Как это будет работать

Компании должны заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, чтобы звонок не считался спамом.

Если спам-вызов все же произошел — сообщаете об этом оператору, и номер спамера заблокируют.

Что еще изменит постановление

  • Украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату, а при первом подключении к сети получите бесплатный пакет, чтобы пообщаться с родными.
  • Просмотреть все расходы по номеру и отменить платные услуги можно будет в личном кабинете.
  • Скорость Интернета обязательно будет указываться в договоре. Если скорость ниже — сможете подать жалобу в регулятор сферы НКЭК или обратиться в суд.

«Принятие постановления — революционный шаг для телеком-сферы. Мы создаем четкие и прозрачные правила игры для рынка, в центре которого человек и его права», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Три літри
Три літри
27 июня 2025, 12:17
#
Швидкість інтернета може бути тільки максимальна. Так вона і зараз вказана в договорі.
+
0
KValera
KValera
27 июня 2025, 12:21
#
Три літри. В договорі вказують швидкість до 100 мегабіт, або до 1 гігабіт це означає що швидкість повинна бути мінімум 50 відсотків від заявленої. Це ж мінцифра колись таке протянула
+
0
Три літри
Три літри
27 июня 2025, 12:38
#
Ну це дуристіка якась, бо реальна швидкість може залежати від купи причин

в договорі можна написати про швидкість «не нижче» лише якщо визначений один-два-десять конкретних сайті до яких ця швидкість міряєтся

переб’ють хусити знов якийсь кабель і аліекспрес (для прикладу) буде дуже тормозити — то хіба це вина провайдера?
+
+65
3212242
3212242
27 июня 2025, 12:26
#
У мене є краще рішення. Оператори повинні підписати МЕМОРАНДУМ.
Згідно меморандуму кожен українець може дзвонити максимум 100 разів на місяць. А тим, які визнані ненадійними — 50. Якщо надасте підтвердження оператору, що у вас багато родичів — то ваш ліміт автоматично збільшать до кількості родичів. Це допоможе в боротьбі з дропами ой спамерами.
+
0
zzzachary
zzzachary
27 июня 2025, 12:41
#
100% 😭😭😭
+
+30
Ranet
Ranet
27 июня 2025, 12:50
#
«Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права».
Це за ТЦК і СП?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 июня 2025, 15:54
#
Про скорость интернета это тупость, потому что даже если провайдер качественный, а оборудование новое, вы никогда не получите гиг полный. Будет всегда 980 максимум из-за технических особенностей.
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