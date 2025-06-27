Украинцы больше не будут получать спам-звонков: Кабмин принял постановление

Министерство цифровой трансформации предоставило операторам инструменты борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Со временем операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Соответствующие изменения предусматривает постановление Кабинета Министров № 761, сообщает пресс-служба Минцифры.

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки.

Как это будет работать

Компании должны заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, чтобы звонок не считался спамом.

Если спам-вызов все же произошел — сообщаете об этом оператору, и номер спамера заблокируют.

Что еще изменит постановление

Украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату, а при первом подключении к сети получите бесплатный пакет, чтобы пообщаться с родными.

Просмотреть все расходы по номеру и отменить платные услуги можно будет в личном кабинете.

Скорость Интернета обязательно будет указываться в договоре. Если скорость ниже — сможете подать жалобу в регулятор сферы НКЭК или обратиться в суд.

«Принятие постановления — революционный шаг для телеком-сферы. Мы создаем четкие и прозрачные правила игры для рынка, в центре которого человек и его права», — говорится в сообщении.