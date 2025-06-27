Министерство цифровой трансформации предоставило операторам инструменты борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Со временем операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Соответствующие изменения предусматривает постановление Кабинета Министров № 761, сообщает пресс-служба Минцифры.
Украинцы больше не будут получать спам-звонков: Кабмин принял постановление
По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки.
Как это будет работать
Компании должны заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, чтобы звонок не считался спамом.
Если спам-вызов все же произошел — сообщаете об этом оператору, и номер спамера заблокируют.
Что еще изменит постановление
- Украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату, а при первом подключении к сети получите бесплатный пакет, чтобы пообщаться с родными.
- Просмотреть все расходы по номеру и отменить платные услуги можно будет в личном кабинете.
- Скорость Интернета обязательно будет указываться в договоре. Если скорость ниже — сможете подать жалобу в регулятор сферы НКЭК или обратиться в суд.
«Принятие постановления — революционный шаг для телеком-сферы. Мы создаем четкие и прозрачные правила игры для рынка, в центре которого человек и его права», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
в договорі можна написати про швидкість «не нижче» лише якщо визначений один-два-десять конкретних сайті до яких ця швидкість міряєтся
переб’ють хусити знов якийсь кабель і аліекспрес (для прикладу) буде дуже тормозити — то хіба це вина провайдера?
Згідно меморандуму кожен українець може дзвонити максимум 100 разів на місяць. А тим, які визнані ненадійними — 50. Якщо надасте підтвердження оператору, що у вас багато родичів — то ваш ліміт автоматично збільшать до кількості родичів. Це допоможе в боротьбі з дропами ой спамерами.
Це за ТЦК і СП?