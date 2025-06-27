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27 июня 2025, 10:55 Читати українською

Цены на нефть достигли рекордного недельного падения с 2023 года

Цены на нефть несколько выросли в пятницу, 27 июня, однако завершают неделю самым большим падением с марта 2023 года. Причиной стало исчезновение «военной премии за риск» на фоне отсутствия существенных перебоев в поставках нефти из-за недавнего конфликта между Ираном, Израилем и США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть несколько выросли в пятницу, 27 июня, однако завершают неделю самым большим падением с марта 2023 года.

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Динамика цен в течение недели

Текущая неделя на нефтяном рынке была крайне волатильной. Она началась с стремительного роста цен до пятимесячного максимума после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Однако уже во вторник цены упали до самого низкого уровня за более чем неделю после объявления президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня.

В итоге, фьючерсы на нефть марки Brent и американскую WTI могут снизиться примерно на 12% за неделю. Текущие цены — около $68,08 за баррель Brent и $65,64 за баррель WTI — фактически вернулись к уровням, которые были до начала эскалации 13 июня.

Фундаментальные факторы давят на рынок

Трейдеры и аналитики отмечают, что пока кризис не оказал существенного влияния на реальные потоки нефти. Поскольку угроза перебоев в поставках отступила, на первый план снова вышли фундаментальные экономические факторы.

Некоторую поддержку ценам на этой неделе оказали данные правительства США о сокращении запасов сырой нефти и топлива, а также новость о том, что Дональд Трамп может назначить нового главу Федеральной резервной системы раньше, чем ожидалось. Это усилило ставки на снижение процентных ставок, что обычно стимулирует спрос на нефть.

Что такое «военная премия» в цене на нефть и почему она исчезает

«Военная премия» (или премия за геополитический риск) — это дополнительная наценка, которую рынок закладывает в стоимость нефти из-за страха перед возможными перебоями в ее поставках в будущем, а не из-за реального дефицита. Когда возникает военный конфликт в ключевом нефтедобывающем регионе, таком как Ближний Восток, трейдеры начинают активно скупать нефтяные контракты, опасаясь, что физические поставки могут быть прерваны. Этот спекулятивный спрос, вызванный страхом, и толкает цены вверх.

Эта премия исчезает, когда рынок видит, что худшие опасения не оправдались: танкеры продолжают движение, инфраструктура не повреждена, а стороны конфликта не прибегают к крайним мерам (таким как перекрытие проливов). Когда страх отступает, цена возвращается к уровню, обоснованному реальным балансом спроса и предложения в мире.

Источник: Минфин
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