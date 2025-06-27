Трамп объявил о соглашении с Китаем и анонсировал договор с Индией

Соединенные Штаты Америки подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией. Об этом 26 июня во время выступления в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

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«Мы только что подписали соглашение с Китаем», — сказал президент, добавив, что США также планируют заключить подобное соглашение с Индией.

В то же время Трамп отметил, что Вашингтон не обязательно будет заключать договоренности со всеми странами. Отдельным государствам, по его словам, просто пришлют сообщение: «теперь вы платите пошлины 25−45%».

«Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят поступать так. Они стремятся заключить больше сделок, чем я бы сделал», — добавил Трамп.

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Напомним

В начале апреля Дональд Трамп ввел пошлины на импорт продукции из большинства стран — торговых партнеров США. Размер ставок варьировался от 10 до 49%.

Однако уже 9 апреля президент решил приостановить действие этих тарифов на 90 дней. Этот период Вашингтон планировал использовать для проведения отдельных переговоров с каждой страной и заключения двусторонних торговых соглашений.

Наибольшее обострение в торговой политике пришлось на противостояние между США и Китаем. Обе страны неоднократно и с заметным эмоциональным напряжением повышали таможенные тарифы друг против друга. В конце концов ставки достигли 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.