Еврокомиссия готова профинансировать 11 миллиардов евро для Украины в рамках кредитной инициативы G7

В этом году ЕС готов профинансировать 11 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 (ERA). Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам Европейского совета, сообщает Укринформ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Мы обсудили Украину. Президент Зеленский присоединился к нам через видеоконференцию. Мы согласились продолжить нашу финансовую поддержку для Украины на всех фронтах — в военном, политическом и экономическом измерениях», — отметила фон дер Ляйен.

Детали военной и финансовой поддержки

Глава Еврокомиссии уточнила, что ЕС недавно выделил 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности за счет доходов от замороженных российских активов. Кроме того, Евросоюз находится на пути к достижению цели по поставке 2 млн артиллерийских снарядов для Украины в 2025 году.

Относительно финансовой поддержки Урсула фон дер Ляйен подчеркнула готовность профинансировать 11 млрд евро в рамках кредитов от G7, поскольку это крайне важно для Украины.

Она также напомнила о недавно утвержденной кредитной программе SAFE по поддержке европейской безопасности, которая предоставляет странам-членам доступ к ресурсам в 150 млрд евро. Эта программа позволяет инвестировать в Украину и ее оборонную промышленность, а также размещать совместные заказы на украинских предприятиях.

«Чем сильнее будет Украина, чем надежнее она сможет оградить себя от российской агрессии, — тем лучше будет для всех нас», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Читайте также: ЕС в этом году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро финпомощи

Давление на РФ

По ее словам, в политическом измерении ЕС продолжает оказывать давление на Россию, чтобы принудить ее к серьезным переговорам, начиная от реального прекращения огня. Для этого Еврокомиссия предложила 18-й пакет санкций ЕС, который, как выразила уверенность главы Комиссии, Евросоюз сможет согласовать уже в ближайшее время.

Путь Украины в ЕС

«В то же время мы всегда сопровождаем Украину на ее пути в ЕС. Под непрерывным огнем Украина внедряет реформы, одну за другой, и это впечатляет. Именно поэтому Еврокомиссия выступает за открытие первого кластера переговоров. Украина достигла результата. Поэтому мы также должны достигать результата. Процесс расширения ЕС основан на достижениях. Украина заслуживает того, чтобы продвигаться вперед», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.