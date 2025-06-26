В Украине в мае выросла средняя зарплата для исчисления пенсий

В мае 2025 года средняя заработная плата в Украине , учитываемая для исчисления пенсий, достигла 20 355 грн., что на почти 500 гривен больше, чем в апреле.

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Утвержденный показатель включает суммы, по которым были уплачены страховые взносы. Для сравнения, в апреле 2025 года этот показатель составил 19 856,19 грн.

В целом средний размер заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за весь 2024 год, составил 17 486,60 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, которые получают украинцы, будет осуществлять Пенсионный фонд.