До закрытия межбанка, 26 июня, курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют: доллар на межбанке подешевел на 5 копеек
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Открытие 26 июня
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Закрытие 26 июня
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Изменения
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41,62/41,65
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41,57/41,60
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5/5
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48,69/48,71
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48,72/48,74
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3/3
Средний курс на наличном рынке: 41,35−41,85 грн/доллар, 48,30−49,00 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,52−41,60, евро — 48,85−49,05 грн.
Национальный банк Украины установил на 27 июня 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,5852 грн/$, а евро на уровне 48,63 грн. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован 25 июня — 48,50 грн/€.
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Источник: Минфин
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