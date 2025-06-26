Курс валют: доллар подешевел, евро обновило максимум

Национальный банк Украины установил на 27 июня 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,5852 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс доллара на 8 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк 27 июня установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,63 грн (на 26 июня курс был установлен на уровне 48,32 грн). Европейская валюта подорожала на 31 копейку. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован 25 июня — 48,5084 грн/€.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту