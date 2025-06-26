Платина подскочила к максимуму 2014 года на фоне дефицита

Цены на платину стремительно выросли до самого высокого уровня с 2014 года, поскольку опасения по поводу дефицита предложения и волна спекулятивных покупок всколыхнули рынок драгоценных металлов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Платина подскочила на 4,6%, тогда как палладий в определенный момент вырос более чем на 5%. Цена на золото несколько выросла, поскольку инвесторы ожидают более четких сигналов о том, что конфликт между Израилем и Ираном не обострится, а также ясность относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

Причины роста цен

Недавний рост китайских инвестиций и замена ювелирных изделий выдвигает на первый план дефицит предложения платины. Палладий и платина неразрывно связаны, поскольку они могут заменять друг друга в производстве автокатализаторов в зависимости от относительных цен", — отметил Джастин Лин, аналитик Global X ETFs.

В течение месяцев на основном спотовом рынке платины в Лондоне и Цюрихе наблюдались признаки дефицита. Это произошло после того, как около полумиллиона унций металла поступило на склады в США.

Форвардные цены на платину сейчас торгуются гораздо ниже спотовых. Это свидетельствует о жестких рыночных условиях, а стоимость ссуды платины составляет около 13% годовых, что значительно выше привычного близкого к нулю уровня.

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По состоянию на 13:25 по Киеву:

платина выросла на 3,4% до $1 400,75 за тройскую унцию,

палладий подскочил на 2,4% до $1 093,46,

золото подорожало на 0,2% до $3 339,20,

серебро прибавило 1%,

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,5%.

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