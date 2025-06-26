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26 июня 2025, 15:15 Читати українською

Meta переманила трех исследователей OpenAI для работы над суперинтеллектом

Генеральный директор Meta (владелец Facebook и Instagram), Марк Цукерберг, нанял трех исследователей OpenAI для работы в проекте по созданию искусственного суперинтеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal через несколько дней после того, как Сэм Альтман, глава OpenAI, обвинил компанию в попытках переманить его сотрудников, пишет Reuters.

Генеральный директор Meta (владелец Facebook и Instagram), Марк Цукерберг, нанял трех исследователей OpenAI для работы в проекте по созданию искусственного суперинтеллекта.
Фото: freepik.com

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Представитель OpenAI подтвердил увольнение трех сотрудников из компании, не предоставив дополнительных деталей.

По данным WSJ, ссылаясь на источники, Meta наняла работавших в офисе OpenAI в Цюрихе Лукаса Байера, Александра Колесникова и Сяохуа Чжая.

На прошлой неделе Сэм Альтман заявил, что Meta предлагала его сотрудникам бонусы до $100 миллионов за переход в их команду.

Конкуренция за таланты

Meta, когда-то считавшаяся лидером в области моделей искусственного интеллекта с открытым кодом, в последнее время сталкивалась с оттоком кадров и отложением запусков новых открытых ИИ-моделей, которые могли бы конкурировать с разработками Google, OpenAI и китайской DeepSeek.

«Я слышал, что Meta считает нас своим самым большим конкурентом», — ранее заявлял Альтман.

Недавно Meta также наняла 28-летнего генерального директора Scale AI Александра Вана для работы над суперинтеллектом. Компания также приобрела 49% акций Scale AI за $14,3 млрд.

Meta стремится продемонстрировать значительные изменения, ведь, по сообщениям, Марк Цукерберг формирует команду экспертов для разработки так называемого искусственного всеобщего интеллекта (AGI) — ИИ, который может успешно выполнить любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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