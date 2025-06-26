Британский банк Barclays запрещает покупку криптовалют по кредитным картам

С 27 июня 2025 года пользователи Barclaycard больше не смогут совершать операции с криптовалютами с помощью своих кредитных карт. Об этом сообщается на сайте банка в разделе о кредитных картах .

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В Barclaycard заявили, что будут блокировать такие транзакции, осознавая значительные риски, связанные с приобретением криптоактивов, в частности из-за их волатильности.

«Мы делаем это, потому что падение цены криптоактивов может привести к тому, что клиенты окажутся в долгах, которые они не смогут погасить», — объяснили в Barclaycard.

Кроме того, банк отмечает отсутствие защиты для криптоактивов в случае проблем с покупкой, поскольку они не покрываются Службой финансового омбудсмена (Financial Ombudsman Service) и Программой компенсации финансовых услуг (Financial Services Compensation Scheme).

Запрет касается только кредитных карт Barclaycard. Пользователям придется искать альтернативные способы оплаты, такие как дебетовые карты или банковские переводы.

На фоне решения Barclays о запрете транзакций с криптовалютами, все большее число мировых банков, напротив, движется в направлении интеграции криптоактивов.

В частности, генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон в мае 2025 года сообщил, что его финансовый конгломерат готовится предоставить клиентам доступ к покупке биткоина.