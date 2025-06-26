Биткоин приближается к $108 000, токен WLFI позволят передавать — что нового на крипторынке

Цена биткоина приближается к $108 000

Первая криптовалюта продолжила восстановление на фоне уменьшения напряженности на Ближнем Востоке и уверенно близится к $108 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту публикации новости цена биткоина составляет $107 845. За сутки актив вырос на 1,36%, за неделю — на 2,87%.

Наибольший рост за последние 24 часа демонстрирует Ethereum (+1,60%). Половина других криптовалют с наибольшей капитализацией продемонстрировали наоборот падение.

Биткоин-ETF влияют на цену сильнее корпоративных инвестиций — аналитик

Притоки средств в биткоин-ETF продолжают оказывать существенное влияние на рынок криптовалют, тогда как инвестиции компаний в цифровые активы имеют ограниченный эффект. Об этом заявил руководитель исследовательского отдела K33 Ветле Лунде.

Согласно отчету K33, корреляция между ценой биткоина и притоками в споте ETF очень высока. Коэффициент детерминации (R²) составляет 0,8, что означает, что около 80% изменений в 30-дневной прибыли биткоина можно объяснить динамикой поступающих в эти фонды средств.

По словам Лунде, за последний месяц совокупные поступления в биткоин-ETF составили 13 000 BTC, что является самым слабым 30-дневным показателем с 23 апреля. Эта динамика согласуется с общим состоянием рынка биткоина, который находится в фазе консолидации.

В то же время рост количества компаний, держащих криптовалютные резервы, почти не повлиял на котировки. Данные показывают слабую корреляцию между покупками биткоина такими фирмами и их ценой.

Лунде объясняет это тем, что, хотя крупные игроки, такие как MicroStrategy, покупают монеты непосредственно на рынке, новые участники часто используют другие модели. За последние три месяца было запущено более 50 казначейских инициатив, в рамках которых компании получали биткоины в обмен на акции без прямой покупки активов на рынке.

Хотя влияние геополитического обострения на рынок кажется ограниченным, он заставил инвесторов пересмотреть стратегию управления рисками, подчеркнул Лунде.

Это привело к наибольшему однодневному сокращению открытого интереса к биткоин-фьючерсам с августа 2024: 23 июня зафиксирован отток в 17 394 BTC.

Этот спад был обусловлен опасениями по поводу вероятного перекрытия Ормузского пролива — ключевой артерии для транспортировки нефти.

Несмотря на временное успокоение, инвесторы могут обеспокоить грядущие события в США. В частности, речь идет о проекте бюджета от президента Дональда Трампа и предельных сроках по тарифам 9 июля. По мнению Лунде, эти события потенциально способны вызвать новые волны волатильности на рынке.

World Liberty Financial планирует разрешить передачу токена WLFI

Команда платформы World Liberty Financial объявила о намерении в ближайшее время сделать токен проекта WLFI доступным для передачи. Это значительное изменение, ведь на этапе запуска разработчики утверждали, что актив не будет свободно торговаться.

«Вы просили сделать передачу токена WLFI — мы вас услышали. Команда работает за кулисами, чтобы реализовать это. Скоро будут обширные новости», — говорится в сообщении компании.

Напомним, платформа World Liberty Financial была запущена в сентябре 2024 года при поддержке семьи президента США Дональда Трампа. Это кредитный протокол, базирующийся на исходном коде другого проекта — Dough Finance.

Tether станет крупнейшим биткоин-майнером до конца года — глава компании

Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, может стать крупнейшим биткоин-майнером к концу 2025 года. Об этом заявил CEO фирмы Паоло Ардоино в рамках подкаста The Big Brain для The Block.

«За последние два или три года Tether заработала более $20 млрд… Из них около $14 млрд или чуть больше направили на финансирование разных проектов», — заявил Ардоино, обсуждая с ведущими инвестиционную стратегию Tether

По его словам, Tether инвестирует в разные сферы, включая не только Web3, но и ШИ и другие секторы. В частности, CEO Tether упомянул вливание в платформу Rumble и агропромышленную фирму Adecoagro.

Компания также инвестирует в энергетический сектор и биткоин-майнинг. CEO Tether подчеркнул, что к концу 2025 года компания станет самым крупным майнером. В то же время Ардоино не раскрыл ни текущий хешрейт компании, ни объем ее вычислительных мощностей.

Однако, согласно официальному сайту, Tether располагает по меньшей мере 15 объектами для майнинга биткоинов. Они расположены, в частности, в Уругвае, Парагвае и Сальвадоре.