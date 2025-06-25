До закрытия межбанка, 25 июня, курс доллара упал на 11 копеек в покупке и продаже Евро упало на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Днем ранее падение доллара и евро составило 18 копеек и 27−28 копеек соответственно.
Курс валют: доллар и евро продолжают падение на межбанке
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Открытие 25 июня
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Закрытие 25 июня
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Изменения
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41,73/41,76
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41,62/41,65
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11 /11
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48,44/48,46
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48,30/48,31
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14/15
Средний курс на наличном рынке: 41,50−41,98 грн/доллар. 48,20−48,80 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,58−41,67, евро — 48,52−48,70 грн.
Национальный банк Украины установил на 26 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6620 грн/$, а евро евро на уровне 48,32 грн.
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Источник: Минфин
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