Курс валют: доллар и евро продолжают падение на межбанке

До закрытия межбанка, 25 июня, курс доллара упал на 11 копеек в покупке и продаже Евро упало на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Днем ранее падение доллара и евро составило 18 копеек и 27−28 копеек соответственно.