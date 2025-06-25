Курс валют: НБУ укрепил гривну на 13 копеек

Национальный банк Украины установил на 26 июня 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,6620 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 13 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк 26 июня установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,32 грн (на 25 июня курс был установлен на уровне 48,50 грн). Европейская валюта подешевела на 18 копеек.

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