Норвегия выделяет более $640 миллионов на закупку дронов для Украины

Норвегия выделяет 6,5 миллиарда норвежских крон (свыше $640 млн) на закупку дронов и их технологий у украинских и других европейских производителей. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

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«Дроны играют жизненно важную роль в борьбе Украины. Они важны как для защиты критической инфраструктуры, так и для использования на линии фронта. Вклад Норвегии значительно повысит способность Украины осуществлять необходимые наблюдения и операции с помощью дронов», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Отмечается, что это первая масштабная закупка дронов, осуществляемая непосредственно у зарубежных производителей.

Такой шаг отвечает одной из целей решения Стортинга (норвежского парламента), принятого в марте этого года, об увеличении поддержки Украины на 2025 год на 50 миллиардов норвежских крон (около $5 млрд).

Норвежское правительство придает приоритет удовлетворению военных потребностей Украины, опираясь на ее собственные определенные приоритеты. Это, в частности, включает в себя системы противовоздушной обороны, дроны, артиллерию и закупку оборонного оборудования у украинских компаний.

Напомним

«Минфин» писал, что Норвегия выделяет 45 миллионов евро на помощь украинским беженцам.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет около $157 млн на восстановление Украины.