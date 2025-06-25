Норвегия выделяет 6,5 миллиарда норвежских крон (свыше $640 млн) на закупку дронов и их технологий у украинских и других европейских производителей. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.
Норвегия выделяет более $640 миллионов на закупку дронов для Украины
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«Дроны играют жизненно важную роль в борьбе Украины. Они важны как для защиты критической инфраструктуры, так и для использования на линии фронта. Вклад Норвегии значительно повысит способность Украины осуществлять необходимые наблюдения и операции с помощью дронов», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Отмечается, что это первая масштабная закупка дронов, осуществляемая непосредственно у зарубежных производителей.
Такой шаг отвечает одной из целей решения Стортинга (норвежского парламента), принятого в марте этого года, об увеличении поддержки Украины на 2025 год на 50 миллиардов норвежских крон (около $5 млрд).
Норвежское правительство придает приоритет удовлетворению военных потребностей Украины, опираясь на ее собственные определенные приоритеты. Это, в частности, включает в себя системы противовоздушной обороны, дроны, артиллерию и закупку оборонного оборудования у украинских компаний.
Напомним
«Минфин» писал, что Норвегия выделяет 45 миллионов евро на помощь украинским беженцам.
Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет около $157 млн на восстановление Украины.
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