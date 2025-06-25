Доходы от экспорта нефти Саудовской Аравии упали до самого низкого уровня почти за четыре года

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти в апреле этого года упали до минимального уровня почти за четыре года. Это произошло из-за снижения цен на сырую нефть. Об этом сообщает Bloomberg .

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Причина падения доходов

По данным ведомства, сумма доходов от продаж сырой нефти и нефтепродуктов составила $16,5 млрд. Это примерно на 21% меньше, чем в прошлом году, и на 7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Причиной падения цен стал ряд факторов: заявления президента США Дональда Трампа о новых торговых тарифах и сообщениях ОПЕК+ об ускоренном увеличении добычи нефти. Оба фактора повлияли на мировые рынки, повлекшие падение цен.

После резкого снижения цена на нефть марки Brent стабилизировалась и сейчас торгуется около $68 за баррель. Трейдеры внимательно следят за геополитическими угрозами, которые могут повлиять на поставки.

Падение цен на нефть оказывает дополнительное давление на финансы Саудовской Аравии, которые и без того испытывают нагрузку из-за больших затрат на программу «Видение 2030», инициированную наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

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Стоимость в пределах $65 угрожает Саудовской Аравии дальнейшим ростом дефицита бюджета, а также увеличением потребностей в финансировании и уровнем государственного долга.

«Такое давление управляется в краткосрочной перспективе, учитывая сильный баланс королевства и доступ к кредитам. Низкие цены на нефть на более долгое время, скорее всего, потребуют пересмотра планов расходов и внедрения мер по фискальной консолидации», — говорит руководитель отдела макроанализа EFG Hermes Мохамед Абу Баша.

ОПЕК и его союзники должны собраться на встречу 6 июля, чтобы принять решение об объеме добычи на август. Саудовское руководство настаивает на дальнейшем ускоренном увеличении поставок нефти.