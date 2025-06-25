В Реестре ущерба теперь можно подать заявление об утере доступа к жилью на оккупированных территориях

В Международном Реестре ущерба, который помогает фиксировать последствия агрессии РФ, появилась новая категория. Теперь украинцы, лишившиеся доступа к своей недвижимости на временно оккупированных территориях (ТОТ), могут подать соответствующее заявление. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии, причем часть из них остается на оккупированных территориях, не имея доступа к своему имуществу.

«Поэтому в международном Реестре ущерба появилась новая категория — А3.6 „Потеря доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях“», — говорится в сообщении.

Кто может подать заявление

Подать соответствующее заявление могут владельцы или совладельцы недвижимости на ТОТ. Если у объекта есть несколько совладельцев, каждый из них подает заявление отдельно.

Заполнить заявление можно на портале «Дия» по ссылке.

Услугу в «Дие» реализуют Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством юстиции Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в международном Реестре ущерба отныне можно заявить о повреждении нежилой недвижимости вследствие военных действий.