Швейцария собирается принимать украинских беженцев только из оккупированных регионов или тех, где продолжаются боевые действия. Правительство намерено пересмотреть свою текущую систему предоставления статуса защиты «S», которая была введена для украинцев с марта 2022 года. Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.
Швейцария будет принимать украинских беженцев только из оккупированных регионов и тех, где идет война
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Федеральный совет страны в ближайшее время примет решение об ограничении приема беженцев из Украины. Еще в декабре парламент рекомендовал это сделать.
«Защиту получат только те, кто раньше проживал на полностью или частично оккупированных россией землях или в районах с более или менее интенсивными боевыми действиями», — отмечается в статье.
Утверждается, что Швейцария примет норвежскую классификацию, согласно которой безопасными считаются регионы на западе и в центре Украины (на карте). Киев входит в список опасных зон — как и Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы.
«Изменения возможны только в окрестностях города Киева. Норвегия обозначает только территорию самого города как опасную, тогда как Швейцария может признать более широкую территорию опасной», — пишет издание.
Из «безопасных» регионов в Швейцарию прибывает около трети беженцев.
Напомним
- В мае более 69 тыс. человек в Швейцарии имели статус защиты S. С начала 2025 года было подано около 3300 новых заявлений, в то время как на родину вернулись лишь около 2600 человек.
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