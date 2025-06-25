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25 июня 2025, 14:36 Читати українською

Швейцария будет принимать украинских беженцев только из оккупированных регионов и тех, где идет война

Швейцария собирается принимать украинских беженцев только из оккупированных регионов или тех, где продолжаются боевые действия. Правительство намерено пересмотреть свою текущую систему предоставления статуса защиты «S», которая была введена для украинцев с марта 2022 года. Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.

Швейцария собирается принимать украинских беженцев только из оккупированных регионов или тех, где продолжаются боевые действия.
Фото: depositphotos

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Федеральный совет страны в ближайшее время примет решение об ограничении приема беженцев из Украины. Еще в декабре парламент рекомендовал это сделать.

«Защиту получат только те, кто раньше проживал на полностью или частично оккупированных россией землях или в районах с более или менее интенсивными боевыми действиями», — отмечается в статье.

Утверждается, что Швейцария примет норвежскую классификацию, согласно которой безопасными считаются регионы на западе и в центре Украины (на карте). Киев входит в список опасных зон — как и Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы.

«Изменения возможны только в окрестностях города Киева. Норвегия обозначает только территорию самого города как опасную, тогда как Швейцария может признать более широкую территорию опасной», — пишет издание.

Из «безопасных» регионов в Швейцарию прибывает около трети беженцев.

Напомним

  • В мае более 69 тыс. человек в Швейцарии имели статус защиты S. С начала 2025 года было подано около 3300 новых заявлений, в то время как на родину вернулись лишь около 2600 человек.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
25 июня 2025, 15:04
#
Пхах, нашого ватника з Сумщіни уряд Швейцарії записав у біндерівці😆
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