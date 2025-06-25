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25 июня 2025, 14:11 Читати українською

Криптовалюта из Кыргызстана помогла рф избегать санкций и переместить более $9 миллиардов — FT

Менее чем через четыре месяца с момента запуска, новая криптовалюта, созданная для расчетов в обход международных санкций против россии, уже переместила более $9,3 млрд на специализированной криптобирже. Об этом говорится в расследовании Financial Times, сообщает ЭП.

Менее чем через четыре месяца с момента запуска, новая криптовалюта, созданная для расчетов в обход международных санкций против России, уже переместила более $9,3 млрд на специализированной криптобирже.
Фото: a7a5.kg

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Речь идет о токене A7A5, который позиционируется как первый стейблкоин, привязанный к российскому рублю.

Механизм работы

По данным FT, свыше $9,3 млрд в токенах A7A5 прошли через криптогаманцы, связанные с новой криптовалютной биржей Grinex.

A7A5 утверждает, что каждый токен обеспечен рублевыми депозитами в «Промсвязьбанке» — государственном банке оборонного сектора России, который находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

В настоящее время в обращении находится 12 миллиардов токенов A7A5, что составляет около $156 млн. Хотя монетой пользуется сравнительно небольшой круг пользователей, объемы ежедневных переводов в несколько раз превышают эту сумму.

Связи с молдавским олигархом

Центр информационной устойчивости (CIR, британская некоммерческая исследовательская организация) обнаружил, что A7A5 может быть связан с российскими кампаниями политического влияния за рубежом.

Большинство ее акций, согласно российским реестрам, принадлежат молдавскому олигарху Илану Шору.

В прошлом году Шора обвинили в Молдове в массовом подкупе избирателей, который он назвал «абсурдным спектаклем».

CIR также обнаружил, что ряд вебсайтов, связанных с политическими влиятельными операциями в Молдове, использовали тот же IP-адрес, что и сайты A7 и A7A5.

Компания A7A5 заявила, что на начальном этапе сотрудничала с A7, но в прошлом месяце «полностью разорвала связи» из-за разногласий в стратегии развития.

Механизм обхода санкций

Создание A7A5 совпало с усиленным наблюдением за операциями, связанными с россией, и отключением отдельных российских банков от системы SWIFT.

Пользователи в России могут приобрести A7A5 через блокчейны Tron или Ethereum, а затем обменять на USDT (стейблкоин, привязанный к доллару) и вывести средства в нужной стране или валюте A7A5 позиционируется как «мостик» к USDT для российских импортеров.

Компания утверждает, что за каждый купленный токен вносится рублевый депозит в «Промсвязьбанке», что якобы гарантирует стабильность для пользователей. Наличие резервов подтверждает независимый аудит из Кыргызстана.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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