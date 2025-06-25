Цены на нефть выросли до $67,99

Цены на нефть выросли в среду, 25 июня, поскольку инвесторы оценили стабильность прекращения огня между Ираном и Израилем, но остались вблизи многонедельных минимумов из-за перспективы, что поставки сырой нефти не будут прерваны. Об этом пишет Reuters .

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Торги на бирже

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 85 центов, или 1,3%, до $67,99 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 87 центов, или 1,4%, до $65,24.

Во вторник цена на нефть Brent снизилась до самого низкого уровня с 10 июня, а на нефть WTI — с 5 июня, оба показателя перед тем, как Израиль совершил неожиданное нападение на ключевые военные и ядерные объекты Ирана 13 июня.

Цены выросли до пятимесячных максимумов после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана в минувшие выходные.