Глава NVIDIA продает акции на сумму до $865 млн

Генеральный директор разработчика чипов NVIDIA Дженсен Хуанг продал 100 тыс. акций 20 и 23 июня. Стоимость реализованных акций составила $14,4 млн по цене закрытия в понедельник, 23 июня. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

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Детали

Продажи осуществляются в рамках обнародованного в марте плана, согласно которому до конца года гендиректор NVIDIA сможет продать 6 млн акций.

Совокупная стоимость этих бумаг по цене закрытия в понедельник составила бы около $865 млн. В ближайшее время Хуанг собирается продать еще 50 тыс. акций.

Акции реализуются по плану 10b5−1, который позволяет основным держателям продавать заранее определенное количество акций в заданное время. Это позволяет избежать обвинений в инсайдерской торговле и не спровоцировать панических настроений среди инвесторов.

Как сообщает CNBC, в прошлом году Хуанг продал 700 тыс. акций. О продажах также было объявлено заранее.

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Акции NVIDIA продает также председатель совета директоров компании Марк Стивенс. 18 июня он реализовал более 600 тыс. бумаг общей стоимостью около $88 млн. Известно, что инвестор собирается продать до 4 млн акций производителя чипов, из которых 2 млн уже реализованы.

Несмотря на то, что успех китайской DeepSeek спровоцировал сомнения в том, насколько оправданы масштабные капиталовложения в ИИ, высокопроизводительные графические процессоры NVIDIA по-прежнему востребованы, в том числе такими компаниями как Microsoft и Google.

В мае компания отчиталась о результатах первого финансового квартала 2026 года, которые показали рост выручки на 69% год к году до $44,1 млрд. На фоне развития технологий ИИ, акции NVIDIA выросли более чем на 800% с декабря 2022 года, после того как ChatGPT от OpenAI на основе генеративного искусственного интеллекта впервые был представлен публике.

На сегодняшний день вопрос о переоцененности акций NVIDIA является дискуссионным. Рост акций компании с начала года составляет около 10%.