Nvidia опередила Microsoft и снова стала самой дорогой компанией в мире

Акции чипмейкера Nvidia выросли примерно на 3%, достигнув $141,4, что позволило компании вернуть себе первое место по рыночной капитализации среди публичных компаний. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на CNBC. По состоянию на 4 июня, разрыв в капитализации между этими компаниями составляет $3 млрд.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Nvidia и Microsoft

По итогам торгов Nvidia достигла капитализации в $3,444 триллиона, опередив Microsoft с показателем $3,441 триллиона. С июня 2023 года Nvidia периодически выходит на вершину, чередуясь с Apple и Microsoft. Nvidia в последний раз возглавляла рейтинг 24 января.

Источник: companiesmarketcap.com

Рыночные тенденции и финансовые результаты

Рост Nvidia поддержали другие компании сектора: акции Broadcom выросли на 3%, Micron Technology — на 4%, а ETF VanEck Semiconductor прибавил 2%. На прошлой неделе Nvidia отчиталась о скорректированной прибыли в 96 центов на акцию и выручке $44,06 миллиарда за первый финансовый квартал, что на 69% больше, чем в прошлом.

Спрос на AI-чипы Nvidia, которые используются, в частности, OpenAI для продуктов типа ChatGPT, а также крупными техгигантами, такими как Microsoft, Meta, Google, Amazon, Oracle и xAI, для создания мощных кластеров, остается ключевым фактором успеха компании.

Онлайн-курсы для инвесторов. Начните зарабатывать от 10% годовых активного и пассивного дохода