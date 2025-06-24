Нафтогаз начинает процедуру взыскания $1,37 миллиарда с Газпрома

НАК «Нафтогаз Украины» начинает процесс выполнения арбитражного решения против Газпрома на $1,37 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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«Группа Нафтогаз немедленно направляет платежное требование к Газпрому о взыскании $1,37 млрд в соответствии с Окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года. Эта сумма включает в себя основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа добровольно выполнить решение суда, Нафтогаз начнет принудительное взыскание активов Газпрома.

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Кроме того, Нафтогаз продолжает принудительное исполнение другого арбитражного решения — о выплате россией $5 млрд компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году. Этот процесс продолжается на разных этапах в десяти юрисдикциях.

В частности, у Финляндии и Франции уже есть первые результаты — арестовано российское имущество. В других странах работа продолжается. Из соображений юридической стратегии дополнительные детали пока не разглашаются.