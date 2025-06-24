ЕС выделит 300 миллионов евро на оборонную промышленность Украины в рамках новой программы EDIP

Европейский Союз делает значительный шаг к усилению своей оборонной промышленности и интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса. Страны-члены ЕС одобрили мандат для переговоров с Европейским парламентом по запуску Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Об этом говорится в сообщении Европейского совета.

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Подробности

Эта программа предусматривает выделение 1,5 млрд евро из бюджета ЕС до 31 декабря 2027, из которых 300 млн евро будут направлены непосредственно на поддержку оборонного сектора Украины.

EDIP стремится повысить готовность оборонной промышленности ЕС, укрепить ее конкурентоспособность и способность адаптироваться к изменяющемуся ландшафту безопасности.

В то же время, она будет значительно способствовать восстановлению и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы с перспективой ее будущей интеграции в европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу (EDTIB).

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Программа EDIP открыта для участников из стран-членов ЕС, ассоциированных стран и Украины. Для распространения мер EDIP на Украину будет необходимо подписать отдельное соглашение между Брюсселем и Киевом.