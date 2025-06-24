Нидерланды предоставят Украине военную помощь на 175 миллионов евро: в нее входит

Нидерланды предоставят Украине 100 радаров для обнаружения дронов и 20 автомобилей для медицинской эвакуации в рамках нового пакета помощи на сумму 175 млн. евро ($202 млн). Об этом во вторник, 24 июня, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ожидается, что поставки радаров, которые помогут идентифицировать летящие дроны и передавать данные системам противовоздушной обороны, будут завершены до конца года.

В Министерстве обороны Нидерландов уточнили, что 80 млн евро из этого пакета будут направлены на поддержку беспилотников через международную коалицию беспилотников.

Брекельманс перед саммитом НАТО в Гааге отметил, что этот шаг состоялся после заключения соглашения на сумму 500 млн евро по производству 600 тысяч беспилотников с украинской оборонной промышленностью

С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды пообещали оказать Украине военную помощь около 10 млрд евро.

Напомним

«Минфин» писал, что Нидерланды внесут в Фонд поддержки украинской энергетики Украины 65 миллионов евро.