Украинцы задонатили 100 миллиардов на «банки» monobank с начала большой войны — Гороховский

С начала полномасштабного вторжения россии украинцы задонатили 100 миллиардов гривен на «банки» виртуального банка monobank . Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

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«Сегодня донатный юбилей. 100 000 000 000 грн собрано на Банки моно. Пусть это напоминает всем причастным, насколько вы великие люди!» — написал Гороховский в Telegram.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным Опендатабот, в 2024 году крупнейшие благотворительные фонды Украины продемонстрировали значительный рост объемов донатов — на 28% больше, чем в предыдущем году. Общая сумма собранных средств составила 24,1 миллиарда гривен.