Рост биткоина и приток капитала в криптофонды: что нового на рынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июня 2025, 11:32 Читати українською

Рост биткоина и приток капитала в криптофонды: что нового на рынке

Главные на криптовалютном рынке.

Главные на криптовалютном рынке.
Фото: pixabay.com

Биткоин восстановился на фоне заявления Трампа о мире между Израилем и Ираном

В ночь с 23 на 24 июня 2025 года курс первой криптовалюты начал расти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. В данный момент цена биткоина пробила уровень в $106 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена актива составляет $105 670. За сутки биткоин вырос на 3,7%, за неделю падение составляет 1%.

Другие криптовалюты с крупнейшей капитализацией также продемонстрировали рост за последние 24 часа. Больше всего выросли:

Solana — (+8,5%);
XRP — (+8,3%);
Dogecoin — (+7,9%);
Cardano — (+7,5%);
Ethereum — (+7,3%).

Напомним, «Минфин» писал, что Биткоин 22 июня рухнул ниже $100 тысяч на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Strategy инвестировала $26 миллионов в покупку 245 биткоинов

Соучредитель Strategy (ранее MicroStrategy) Майкл Сейлор сообщил, что по состоянию на 22 июня 2025 года компания потратила $26 млн на 245 BTC. Биткоин-портфель компании теперь составляет 592345 BTC.

Общая сумма расходов на приобретение первой криптовалюты составляет $41,87 млрд при средней стоимости $70 681 за 1 BTC. На момент подготовки материала 592 345 BTC оцениваются более чем в $60 млрд.

Сейлор подчеркнул, что доходность компании от покупки биткоина с начала 2025 года составила 19,2%.

Приток капитала в криптофонды составил более $1,2 миллиарда в неделю

В период с 16 по 20 июня 2025 года чистый приток капитала в криптофонды составил $1,24 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinShares. Положительная динамика длится 10 недель подряд.

С начала года биржевые фонды на базе криптоактивов привлекли $15,1 млрд. Комментируя ситуацию в сегменте за последнюю неделю, эксперты отметили стабильно высокий спрос среди инвесторов, несмотря на геополитическую неопределенность.

В разрезе активов лидируют биткоин и Ethereum — $1,1 млрд и $124 млн соответственно. Негативной динамикой отличились фонды на базе Sui и удерживающие короткие позиции по первой криптовалюте.

Среди поставщиков «в минусе» только Ark Invest, Fidelity Investments/Wise Origin и CoinShares. В лидерах по-прежнему iShares дочерняя фирма BlackRock.

По рынкам прослеживается смешанная картина. Швейцария, Швеция, Гонконг и Бразилия «в минусе». Среди других лидируют США, что не удивительно с учетом спотовых криптовалютных ETF.

Эксперты отметили, что в конце недели наблюдался спад активности, обусловленный, в частности, эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Спотовые биткоин- и Ethereum-ETF привлекли более $450 миллионов в сутки

23 июня 2025 года суммарный чистый приток капитала в споте биткоин- и Ethereum-ETF составил $451,21 млн. Об этом свидетельствуют данные из SoSoValue.

В секторе биржевых фондов на базе первой криптовалюты положительной динамикой отличились сразу шесть продуктов:

  • IBIT — $217,6 млн;
  • FBTC — $105,66 млн;
  • BITB — $14,57 млн;
  • BTC — $10,06 млн;
  • BTCO — $6,18 млн;
  • ARKB — $2,05 млн.

Еще один фонд зафиксировал чистый отток — GBTC ($5,69 млн). Остальные закончили день с нулевым значением притока/утечки капитала.

Это десятый день последовательной положительной динамики в секторе и самый большой объем суточных поступлений с 9 июня.

В секторе спотовых Ethereum-ETF положительной динамикой отличились четыре фонда:

  • FETH — $60,48 млн;
  • ETHA — $25,83 млн;
  • ETHE — $9,01 млн;
  • ETH — $5,45 млн.

По другим позициям движения средств не зафиксировано. Это первый день чистого притока капитала после оттока 20 июня.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами