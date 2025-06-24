Рост биткоина и приток капитала в криптофонды: что нового на рынке

Биткоин восстановился на фоне заявления Трампа о мире между Израилем и Ираном

В ночь с 23 на 24 июня 2025 года курс первой криптовалюты начал расти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. В данный момент цена биткоина пробила уровень в $106 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена актива составляет $105 670. За сутки биткоин вырос на 3,7%, за неделю падение составляет 1%.

Другие криптовалюты с крупнейшей капитализацией также продемонстрировали рост за последние 24 часа. Больше всего выросли:

Solana — (+8,5%);

XRP — (+8,3%);

Dogecoin — (+7,9%);

Cardano — (+7,5%);

Ethereum — (+7,3%).

Напомним, «Минфин» писал, что Биткоин 22 июня рухнул ниже $100 тысяч на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Strategy инвестировала $26 миллионов в покупку 245 биткоинов

Соучредитель Strategy (ранее MicroStrategy) Майкл Сейлор сообщил, что по состоянию на 22 июня 2025 года компания потратила $26 млн на 245 BTC. Биткоин-портфель компании теперь составляет 592345 BTC.

Общая сумма расходов на приобретение первой криптовалюты составляет $41,87 млрд при средней стоимости $70 681 за 1 BTC. На момент подготовки материала 592 345 BTC оцениваются более чем в $60 млрд.

Сейлор подчеркнул, что доходность компании от покупки биткоина с начала 2025 года составила 19,2%.

Приток капитала в криптофонды составил более $1,2 миллиарда в неделю

В период с 16 по 20 июня 2025 года чистый приток капитала в криптофонды составил $1,24 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinShares. Положительная динамика длится 10 недель подряд.

С начала года биржевые фонды на базе криптоактивов привлекли $15,1 млрд. Комментируя ситуацию в сегменте за последнюю неделю, эксперты отметили стабильно высокий спрос среди инвесторов, несмотря на геополитическую неопределенность.

В разрезе активов лидируют биткоин и Ethereum — $1,1 млрд и $124 млн соответственно. Негативной динамикой отличились фонды на базе Sui и удерживающие короткие позиции по первой криптовалюте.

Среди поставщиков «в минусе» только Ark Invest, Fidelity Investments/Wise Origin и CoinShares. В лидерах по-прежнему iShares дочерняя фирма BlackRock.

По рынкам прослеживается смешанная картина. Швейцария, Швеция, Гонконг и Бразилия «в минусе». Среди других лидируют США, что не удивительно с учетом спотовых криптовалютных ETF.

Эксперты отметили, что в конце недели наблюдался спад активности, обусловленный, в частности, эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Спотовые биткоин- и Ethereum-ETF привлекли более $450 миллионов в сутки

23 июня 2025 года суммарный чистый приток капитала в споте биткоин- и Ethereum-ETF составил $451,21 млн. Об этом свидетельствуют данные из SoSoValue.

В секторе биржевых фондов на базе первой криптовалюты положительной динамикой отличились сразу шесть продуктов:

IBIT — $217,6 млн;

FBTC — $105,66 млн;

BITB — $14,57 млн;

BTC — $10,06 млн;

BTCO — $6,18 млн;

ARKB — $2,05 млн.

Еще один фонд зафиксировал чистый отток — GBTC ($5,69 млн). Остальные закончили день с нулевым значением притока/утечки капитала.

Это десятый день последовательной положительной динамики в секторе и самый большой объем суточных поступлений с 9 июня.

В секторе спотовых Ethereum-ETF положительной динамикой отличились четыре фонда:

FETH — $60,48 млн;

ETHA — $25,83 млн;

ETHE — $9,01 млн;

ETH — $5,45 млн.

По другим позициям движения средств не зафиксировано. Это первый день чистого притока капитала после оттока 20 июня.