Оман введет подоходный налог первым среди стран Персидского залива

Оман установит подоходный налог со ставкой 5% с 2028 года, который затронет 1% граждан, чей ежегодный доход превышает 42 тысячи риалов ($109 тысяч). Министр экономики Омана Саид бин Мухаммед ас-Сакри уточнил, что власти хотят таким образом разнообразить источники госдоходов и снизить зависимость от нефти, передает Bloomberg.

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Что известно

Агентство отмечает, что Оман станет первой из стран Персидского залива, кто введет подоходный налог. К государствам Персидского залива традиционно относят также Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

По словам главного экономиста Abu Dhabi Commercial Bank Моники Малик, Оман стремится реформировать фискальную систему, но в то же время остаться конкурентоспособным, особенно в условиях, когда в страну переезжают состоятельные люди.

Ранее в рамках реформирования источников госдоходов Оман провел крупную приватизацию госсектора, напомнило агентство.