Криптобиржа Coinbase получила лицензию MiCA

Криптобиржа Coinbase объявила о том, что получила лицензию на предоставление услуг в соответствии с регламентом о рынках криптоактивов (MiCA). Компания прошла регистрацию в Комиссии по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF).

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Что это даст

Биржа заявила, что новая лицензия позволит ей предоставлять криптоуслуги на всей территории ЕС. Это первая американская биржа, получившая соответствующее разрешение.

Coinbase заявила, что намерена сделать Люксембург своим региональным центром. До этого биржа делала ставку на Ирландию.

«Выбрав Люксембург, мы позиционируем себя в юрисдикции, которая понимает потребности криптоиндустрии и отличается ясностью регулирования. Люксембург активно реализует общегосударственный подход к блокчейну и DLT», — говорится в релизе.

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Напомним