Латвия запретит гражданам россии и беларуси приобретать недвижимость в стране

Сейм Латвии принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», который запрещает гражданам россии и беларуси приобретать недвижимость на территории страны. Об этом сообщает латвийский общественный вещатель LSM.

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Запрет на покупку недвижимости

Запрет распространяется как на физических лиц — граждан указанных стран, так и на юридические лица, зарегистрированные в россии и беларуси. Кроме того, ограничение будет действовать в отношении компаний, в которых россияне или белорусы владеют долей не менее 25% уставного капитала.

Закон будет применяться ко всем сделкам, заключенным после его вступления в силу. Для этого документ должен быть подписан президентом Латвии.

Какие исключения

При этом в законе предусмотрены исключения. Граждане россии и беларуси смогут получить недвижимость в Латвии в порядке наследования от родственников и по судебному решению.

Помимо этого, запрет не будет действовать, если речь идет о единственном жилье, и у покупателя есть постоянный вид на жительство в стране.