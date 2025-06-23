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23 июня 2025, 8:59 Читати українською

Латвия запретит гражданам россии и беларуси приобретать недвижимость в стране

Сейм Латвии принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», который запрещает гражданам россии и беларуси приобретать недвижимость на территории страны. Об этом сообщает латвийский общественный вещатель LSM.

Сейм Латвии принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», который запрещает гражданам россии и беларуси приобретать недвижимость на территории страны.
Фото: lsm.lv

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Запрет на покупку недвижимости

Запрет распространяется как на физических лиц — граждан указанных стран, так и на юридические лица, зарегистрированные в россии и беларуси. Кроме того, ограничение будет действовать в отношении компаний, в которых россияне или белорусы владеют долей не менее 25% уставного капитала.

Закон будет применяться ко всем сделкам, заключенным после его вступления в силу. Для этого документ должен быть подписан президентом Латвии.

Какие исключения

При этом в законе предусмотрены исключения. Граждане россии и беларуси смогут получить недвижимость в Латвии в порядке наследования от родственников и по судебному решению.

Помимо этого, запрет не будет действовать, если речь идет о единственном жилье, и у покупателя есть постоянный вид на жительство в стране.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
stariy07
stariy07
23 июня 2025, 10:14
#
Давно було треба так зробити!
+
0
neverice
neverice
23 июня 2025, 10:48
#
Оце я розумію, правильний хід. Фінляндія в квітні також заборонила. Тож, можна очікувати відповідні рішення ще від пари країн ЄС. Залізна завіса потроху опускається.
+
0
Я_ __
Я_ __
23 июня 2025, 11:36
#
Це добре, тільки важливо як це буде реалізовано, бо якщо умовний орк, отримає громадянство будь-якої іншої країни (ну раз в нього є гроші купити нерухомість закордоном) і прийде до продавця з паспортом умовного Казахстану, то ці заборони будуть до одного місця.
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