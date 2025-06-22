Глава Центробанка Тайваня обеспокоен ростом долга США

Председатель центрального банка Тайваня Ян Цзинь-Лун выразил обеспокоенность, что экономическая политика Дональда Трампа, в частности его налоговые инициативы, может привести к слишком быстрому росту государственного долга США. Об этом пишет Reuters.

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Беспокойство из-за налоговой реформы

Особую тревогу у тайваньского регулятора вызывает законопроект Трампа под названием «One Big Beautiful Bill Act». По прогнозам, он может увеличить государственный долг США на $2,8 трлн в течение следующего десятилетия.

«Это может повлечь за собой слишком быстрый рост долга США, что неблагоприятно для перспектив государственного долга США», — заявил Ян Цзинь-Лун.

Обеспокоенность Тайваня обоснована, поскольку, по данным его центробанка, 80% из $593 млрд валютных резервов острова инвестированы именно в американские казначейские облигации.

Уравновешенная оценка

Несмотря на высказанные риски, глава центробанка Тайваня отметил, что американские государственные облигации остаются «надежными» и популярными среди инвесторов.