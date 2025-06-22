Нацбанк пересмотрел платежный баланс: дефицит оказался больше из-за учета посылок

Национальный банк Украины пересмотрел данные платежного баланса за 2024 год и первый квартал 2025 года, в результате чего зафиксированный дефицит текущего счета оказался значительно больше, чем считалось ранее. Главной причиной пересмотра стало внедрение новой электронной системы таможенного учета, позволившей более точно оценить объемы международных почтовых отправлений. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Главная причина — учет посылок

Наибольшее влияние на изменение данных оказало совершенствование учета международных посылок. Ранее эта информация формировалась на основе бумажных документов и учитывала преимущественно только отправления, которые подлежали налогообложению. Новая электронная система позволила охватить весь почтовый трафик.

В результате этого изменения объемы импорта товаров в виде посылок за 2024 год были пересмотрены с $228 млн до $3,5 млрд. За I квартал 2025 года показатель вырос еще больше: с $53 млн до $1,6 млрд. Существенно выросли и данные по экспорту по почте: с нескольких сотен тысяч долларов в год до $173 млн. только за первый квартал 2025 года.

Другие ключевые корректировки

В то же время, Нацбанк уточнил данные по статье «Путешествия». Расходы украинцев, которые находятся за границей более года, были переклассифицированы, что уменьшило объем импорта услуг по этой статье на $1,3 млрд в 2024 году и на $264 млн в I квартале 2025 года.

Кроме того, были внесены другие изменения:

Объемы полученной технической помощи за 2024 год пересмотрены в сторону увеличения: с $1,2 млрд до $2,8 млрд.

В платежный баланс включены данные о реинвестированных доходах предприятий.

Итоговый результат

В результате всех корректировок отрицательное сальдо (дефицит) текущего счета платежного баланса за 2024 год было увеличено с $13,7 млрд до $15,9 млрд. За I квартал 2025 года дефицит вырос с $5,8 млрд до $6,9 млрд. Это означает, что разрыв между поступлениями валюты в страну и ее расходами за границу был больше, чем считалось ранее.

Что такое платежный баланс и его текущий счет

Платежный баланс — это статистический отчет, фиксирующий все экономические операции между резидентами страны и остальным миром за определенный период. Он показывает, сколько денег поступило в страну и сколько из нее вышло.

Текущий счет является ключевой составляющей платежного баланса. Он отражает движение средств от экспорта и импорта товаров и услуг, а также доходы (например, зарплаты украинцев за границей) и трансферты (в частности, гуманитарную помощь). Отрицательное сальдо (дефицит) текущего счета означает, что страна тратит за границей больше валюты, чем получает. Этот дефицит необходимо финансировать на средства финансовых заимствований или используя международные резервы.

Почему это важно

На первый взгляд, новость об увеличении дефицита отрицательна. Однако в этом случае важен не сам факт пересмотра, а его причина. Это не означает, что экономика внезапно ухудшилась — это значит, что статистика стала более точной.

Внедрение электронного учета посылок позволило увидеть реальные масштабы онлайн-торговли и частного импорта, которые раньше оставались в «серой зоне». Это свидетельствует о модернизации и прозрачности государственных данных. Точные макроэкономические показатели критически важны для принятия правильных решений правительством и Национальным банком, а также для наших международных партнеров, таких как МВФ, которые опираются на эти данные при предоставлении финансовой помощи. Таким образом, хотя цифры дефицита выросли, этот пересмотр является положительным шагом к более правдивому отражению экономической реальности.