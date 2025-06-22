Нацбанк пересмотрел платежный баланс: дефицит оказался больше из-за учета посылок

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 июня 2025, 14:04 Читати українською

Нацбанк пересмотрел платежный баланс: дефицит оказался больше из-за учета посылок

Национальный банк Украины пересмотрел данные платежного баланса за 2024 год и первый квартал 2025 года, в результате чего зафиксированный дефицит текущего счета оказался значительно больше, чем считалось ранее. Главной причиной пересмотра стало внедрение новой электронной системы таможенного учета, позволившей более точно оценить объемы международных почтовых отправлений. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины пересмотрел данные платежного баланса за 2024 год и первый квартал 2025 года, в результате чего зафиксированный дефицит текущего счета оказался значительно больше, чем считалось ранее.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главная причина — учет посылок

Наибольшее влияние на изменение данных оказало совершенствование учета международных посылок. Ранее эта информация формировалась на основе бумажных документов и учитывала преимущественно только отправления, которые подлежали налогообложению. Новая электронная система позволила охватить весь почтовый трафик.

В результате этого изменения объемы импорта товаров в виде посылок за 2024 год были пересмотрены с $228 млн до $3,5 млрд. За I квартал 2025 года показатель вырос еще больше: с $53 млн до $1,6 млрд. Существенно выросли и данные по экспорту по почте: с нескольких сотен тысяч долларов в год до $173 млн. только за первый квартал 2025 года.

Другие ключевые корректировки

В то же время, Нацбанк уточнил данные по статье «Путешествия». Расходы украинцев, которые находятся за границей более года, были переклассифицированы, что уменьшило объем импорта услуг по этой статье на $1,3 млрд в 2024 году и на $264 млн в I квартале 2025 года.

Кроме того, были внесены другие изменения:

  • Объемы полученной технической помощи за 2024 год пересмотрены в сторону увеличения: с $1,2 млрд до $2,8 млрд.
  • В платежный баланс включены данные о реинвестированных доходах предприятий.

Итоговый результат

В результате всех корректировок отрицательное сальдо (дефицит) текущего счета платежного баланса за 2024 год было увеличено с $13,7 млрд до $15,9 млрд. За I квартал 2025 года дефицит вырос с $5,8 млрд до $6,9 млрд. Это означает, что разрыв между поступлениями валюты в страну и ее расходами за границу был больше, чем считалось ранее.

Что такое платежный баланс и его текущий счет

Платежный баланс — это статистический отчет, фиксирующий все экономические операции между резидентами страны и остальным миром за определенный период. Он показывает, сколько денег поступило в страну и сколько из нее вышло.

Текущий счет является ключевой составляющей платежного баланса. Он отражает движение средств от экспорта и импорта товаров и услуг, а также доходы (например, зарплаты украинцев за границей) и трансферты (в частности, гуманитарную помощь). Отрицательное сальдо (дефицит) текущего счета означает, что страна тратит за границей больше валюты, чем получает. Этот дефицит необходимо финансировать на средства финансовых заимствований или используя международные резервы.

Почему это важно

На первый взгляд, новость об увеличении дефицита отрицательна. Однако в этом случае важен не сам факт пересмотра, а его причина. Это не означает, что экономика внезапно ухудшилась — это значит, что статистика стала более точной.

Внедрение электронного учета посылок позволило увидеть реальные масштабы онлайн-торговли и частного импорта, которые раньше оставались в «серой зоне». Это свидетельствует о модернизации и прозрачности государственных данных. Точные макроэкономические показатели критически важны для принятия правильных решений правительством и Национальным банком, а также для наших международных партнеров, таких как МВФ, которые опираются на эти данные при предоставлении финансовой помощи. Таким образом, хотя цифры дефицита выросли, этот пересмотр является положительным шагом к более правдивому отражению экономической реальности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами