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20 июня 2025, 15:53 Читати українською

Volkswagen опережает Tesla: немецкий автогигант представил роботакси для США и Европы (фото)

На этой неделе компания Volkswagen представила серийную вервию своего первого автономного робота ID. Buzz AD. Это значительная веха для немецкого автогиганта, имевшего непростой старт в сфере беспилотных авто после неудачного партнерства с Ford в стартапе Argo AI. Однако, это показывает, что VW все еще опережает большинство других автопроизводителей, включая Tesla, в гонке за создание роботакси, сообщает CarBuzz.

На этой неделе компания Volkswagen представила серийную вервию своего первого автономного робота ID.
Фото: Volkswagen

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Подробности

Работакси ID. Buzz AD (от Autonomous Driving — автономное вождение) базируется на версии ID. Buzz с продленной в США удлиненной колесной базой. Технологии, интегрированные в автомобиль, предоставляют ему уровень 4 по шкале автономного вождения SAE.

Уровень 4 означает, что транспортное средство может работать без водителя в течение длительного времени, но с определенными условиями, главным из которых является ограничение только определенными заранее нанесенными на карту территориями (так называемый геофенсинг).

Прототипы уже на дорогах США

В настоящее время Volkswagen проходит полную сертификацию своего робота. Buzz AD для европейского и американского рынка. При успешном завершении этого процесса, собственная мобильная компания VW, MOIA, запустит первые услуги уже в 2026 году. Пилотный проект стартует в германском Гамбурге, где прототипы ID. Buzz AD проходят испытания уже несколько лет.

VW также проводит испытания прототипов в Остине, штат Техас и других местах США, поэтому в Остине можно так же часто встретить беспилотный ID. Buzz, как и беспилотную Tesla Model Y.

Для рынка США VW не планирует предлагать свой сервис. Компания будет сотрудничать с посторонними мобильными компаниями, такими как Uber, с которой было заключено партнерство в апреле. VW и Uber планируют начать совместные тесты ID. Buzz AD уже в этом году, а первые поездки в сети Uber будут предложены в следующем году. Лос-Анджелес подтвержден как первое место запуска.

Услуги, вероятно, изначально будут доступны только проверенным пользователям, подобно стратегии внедрения конкурентного сервиса робота Waymo от технологического гиганта Alphabet. В первой фазе за рулем этих автомобилей также будет находиться водитель-испытатель.

Характеристики

ID. Buzz AD использует систему автономного вождения, разработанную в партнерстве с Mobileye (Intel), и оснащена большим количеством датчиков для максимальной безопасности. В общей сложности их 27, включая 13 камер, 9 лидаров и 5 радаров.

Внутри автомобили в стандартной комплектации имеют четыре пассажирских сиденья, а также место для багажа. По данным VW, роботакси смогут работать не только в городах, но и на сельских дорогах.

Конкуренция

Создание безопасных и надежных роботакси остается серьезным вызовом. Это подтверждает тот факт, что ряд перспективных компаний, в том числе упомянутые Argo AI и Cruise (поддерживаемой General Motors), уже отказались от участия в этой сложной борьбе.

Tesla также недавно начала тестирование прототипов без водителя за рулем и не установила четкой даты запуска коммерческой услуги.

Примечательно, что беспилотные Tesla — это кроссоверы Model Y, а не роботакси, представленное в прошлом году, что означает, что VW опередил Tesla в демонстрации готового к производству роботакси.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
20 июня 2025, 16:03
#
Завжди було цікаво. Невже зарплата водія виправдовує такі радикальні витрати на ці роботаксі. Сумніваюсь, що ціна поїздки на них буде суттєво нижча (плюс ризик вандалізму).
Банальне таксування на електрокарі дає змогу легко знизити собівартість поїздки відсотків на 30 так точно (з врахуванням зарплати водія).
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