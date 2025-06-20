Volkswagen опережает Tesla: немецкий автогигант представил роботакси для США и Европы (фото)

На этой неделе компания Volkswagen представила серийную вервию своего первого автономного робота ID. Buzz AD. Это значительная веха для немецкого автогиганта, имевшего непростой старт в сфере беспилотных авто после неудачного партнерства с Ford в стартапе Argo AI. Однако, это показывает, что VW все еще опережает большинство других автопроизводителей, включая Tesla, в гонке за создание роботакси, сообщает CarBuzz.

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Подробности

Работакси ID. Buzz AD (от Autonomous Driving — автономное вождение) базируется на версии ID. Buzz с продленной в США удлиненной колесной базой. Технологии, интегрированные в автомобиль, предоставляют ему уровень 4 по шкале автономного вождения SAE.

Уровень 4 означает, что транспортное средство может работать без водителя в течение длительного времени, но с определенными условиями, главным из которых является ограничение только определенными заранее нанесенными на карту территориями (так называемый геофенсинг).

Прототипы уже на дорогах США

В настоящее время Volkswagen проходит полную сертификацию своего робота. Buzz AD для европейского и американского рынка. При успешном завершении этого процесса, собственная мобильная компания VW, MOIA, запустит первые услуги уже в 2026 году. Пилотный проект стартует в германском Гамбурге, где прототипы ID. Buzz AD проходят испытания уже несколько лет.

VW также проводит испытания прототипов в Остине, штат Техас и других местах США, поэтому в Остине можно так же часто встретить беспилотный ID. Buzz, как и беспилотную Tesla Model Y.

Для рынка США VW не планирует предлагать свой сервис. Компания будет сотрудничать с посторонними мобильными компаниями, такими как Uber, с которой было заключено партнерство в апреле. VW и Uber планируют начать совместные тесты ID. Buzz AD уже в этом году, а первые поездки в сети Uber будут предложены в следующем году. Лос-Анджелес подтвержден как первое место запуска.

Услуги, вероятно, изначально будут доступны только проверенным пользователям, подобно стратегии внедрения конкурентного сервиса робота Waymo от технологического гиганта Alphabet. В первой фазе за рулем этих автомобилей также будет находиться водитель-испытатель.

Характеристики

ID. Buzz AD использует систему автономного вождения, разработанную в партнерстве с Mobileye (Intel), и оснащена большим количеством датчиков для максимальной безопасности. В общей сложности их 27, включая 13 камер, 9 лидаров и 5 радаров.

Внутри автомобили в стандартной комплектации имеют четыре пассажирских сиденья, а также место для багажа. По данным VW, роботакси смогут работать не только в городах, но и на сельских дорогах.

Конкуренция

Создание безопасных и надежных роботакси остается серьезным вызовом. Это подтверждает тот факт, что ряд перспективных компаний, в том числе упомянутые Argo AI и Cruise (поддерживаемой General Motors), уже отказались от участия в этой сложной борьбе.

Tesla также недавно начала тестирование прототипов без водителя за рулем и не установила четкой даты запуска коммерческой услуги.

Примечательно, что беспилотные Tesla — это кроссоверы Model Y, а не роботакси, представленное в прошлом году, что означает, что VW опередил Tesla в демонстрации готового к производству роботакси.