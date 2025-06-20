Киевский рынок труда: больше всего не хватает радиотехников и водителей

На рынке труда столицы наблюдается значительный дефицит квалифицированных рабочих, среди которых наибольшим спросом пользуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и водители. Об этом сообщили в Киевской службе занятости (КСЗ), передает Укринформ.