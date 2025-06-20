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20 июня 2025, 15:20 Читати українською

Киевский рынок труда: больше всего не хватает радиотехников и водителей

На рынке труда столицы наблюдается значительный дефицит квалифицированных рабочих, среди которых наибольшим спросом пользуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и водители. Об этом сообщили в Киевской службе занятости (КСЗ), передает Укринформ.

На рынке труда столицы наблюдается значительный дефицит квалифицированных рабочих, среди которых наибольшим спросом пользуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и водители.
Фото: pixabay.com

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Самые востребованные специальности

По результатам анализа около 5 500 вакансий, представленных работодателями, КСЗ сформировала рейтинг самых востребованных специальностей:

  • Монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов (около 300 вакансий). Этот высокий спрос подтверждает тренд развития технического производства и высокотехнологичных предприятий в Киеве. Средняя заработная плата в этой должности составляет около 27 тыс. грн.
  • Водители автотранспортных средств (около 200 вакансий). Рынок стабильно нуждается в специалистах для логистики и перевозок, предлагая в среднем до 22 тыс. грн. Некоторые предприятия готовы платить водителям до 100 тыс. грн.
  • Продавцы-консультанты (более 120 вакансий). Это свидетельствует о том, что сфера торговли и обслуживания остается в лидерах по необходимости в кадрах.

Другие востребованные профессии

В топ-предложений от работодателей также вошли:

  • повара (116 вакансий);
  • Бухгалтеры (104);
  • Продавцы продовольственных товаров (87);
  • Помощники воспитателя (82);
  • Электромонтеры (82);
  • Медицинские сестры/медбраты (81);
  • Слесари-ремонтники (79).

Сохраняется значительный спрос на воспитателей, грузчиков, охранников, инженеров, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков и подсобных рабочих.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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