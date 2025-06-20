Украина законтрактовала 2,9 млрд кубометров газа для импорта

По состоянию на 20 июня 2025 года, Украина уже законтрактовала 2,9 млрд кубометров газа для импорта. В общей сложности в газохранилища планируется закачать не менее 4,6 млрд кубометров импортированного «голубого топлива». Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

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Обеспечение потребностей

«В этом году мы будем импортировать гораздо больше газа, чем в прошлые периоды. Минимальный объем импортного газа, который планируем закачать, — 4,6 миллиарда кубометров. На сегодняшний день уже законтрактовано 2,9 миллиарда кубометров», — отметил Галущенко.

Он заверил, что Украина будет обеспечена необходимым объемом газа зимой как для бытовых потребителей, так и для бизнеса, а также для генерации электроэнергии.

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Ситуация в энергосистеме

Министр назвал ситуацию в энергосистеме непростой из-за постоянных атак россиян на инфраструктуру. Однако при прохождении зимы ключевую нагрузку будет нести атомная генерация. На тепловых электростанциях идет ремонтная кампания, которая уже помогла вернуть около 6 ГВт мощности после разрушений.

Галущенко также сообщил, что на складах накоплено 2,6 млн. тонн угля. Атомные электростанции обладают необходимыми запасами топлива для прохождения отопительного сезона.

«На сегодняшний день, по расчетам, при прохождении следующего отопительного сезона мы не видим никаких ограничений», — отметил министр.

В то же время он отметил, что ситуация может измениться при возобновлении массированных ударов по инфраструктуре.