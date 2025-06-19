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19 июня 2025, 19:37 Читати українською

Лагард: Украина может привлечь значительные потоки капитала, если восстановление будет продолжаться по плану

У Украины есть потенциал привлечь значительные объемы капитала в течение следующих 10 лет, если процесс восстановления страны будет происходить по плану. Такое мнение высказала президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард во время IX Ежегодной исследовательской конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

У Украины есть потенциал привлечь значительные объемы капитала в течение следующих 10 лет, если процесс восстановления страны будет происходить по плану.
Фото: НБУ

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По ее словам, без соответствующих гарантий этот капитал рискует быть распределенным неэффективно, что может взорвать долгосрочную производительность вместо укрепления.

Прогресс в реформах

Лагард подчеркнула наличие обнадеживающих признаков в финансовом секторе Украины. По ее словам, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли уже способствовали значительным реформам.

В частности, банковское регулирование в Украине соответствует более 75% стандартов ЕС, охватывая такие важные сферы, как достаточность капитала, управления и аудит.

Этому также способствует внедрение Национальным банком Украины модели надзора, основанной на оценке рисков, вдохновленной Единым надзорным механизмом — европейской системой банковского надзора.

Президент ЕЦБ отметила, что несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, Украина также активно модернизирует свои рынки капитала. Это включает в себя консолидацию бирж, модернизацию систем расчетов и усиление регуляторного обеспечения для привлечения долгосрочных инвесторов.

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Результаты реформ

«Эти реформы уже дают результаты: в 2023 году банковский сектор Украины оставался прибыльным и хорошо капитализированным, несмотря на продолжающуюся войну — результат, который был бы немыслим десять лет назад», — подчеркнула Лагард.

Она добавила, что если Украина продолжит курс на институциональные реформы и адаптацию своей экономики к новым возможностям, несмотря на бурную ситуацию, она может стать важным двигателем роста и ключевым фактором будущего региона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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