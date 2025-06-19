Платина подорожала до максимума за 10 лет

Платина подорожала до максимума более чем за десятилетие из-за всплеска спроса на фоне недостаточных поставок металла. Об этом пишет Bloomberg.

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Как изменились цены

Спотовые цены выросли более чем на 2% — до $1350,17 за унцию, что является максимальным уровнем с сентября 2014 года.

С начала текущего года платина прибавила в цене свыше 45%. «Бычий» тренд обусловлен значительным дефицитом предложения металла на рынке, а также тем, что производители ювелирных изделий наращивают запасы, сообщает Trading Economics. Эксперты также указывают на рост спроса со стороны азиатских покупателей, особенно из Китая и Индии.

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Причина роста цен

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке также подстегнула покупки платины, которая используется инвесторами в качестве безопасного актива наряду с другими драгоценными металлами.

Тем не менее некоторые аналитики высказывают сомнения, что ралли будет продолжительным. Так, Goldman Sachs ожидает возвращения цен в район $800−1150 за унцию, что является торговым диапазоном последнего десятилетия.

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