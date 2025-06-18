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18 июня 2025, 19:11 Читати українською

Meta не смогла переманить специалистов OpenAI, даже за $100 миллионов — Сэм Альтман

Компания Meta пыталась переманить ведущих специалистов OpenAI, предлагая им компенсации более чем в $100 млн. Но, несмотря на такие предложения ключевым сотрудникам, никто из них не покинул компанию. Об этом заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время подкаста со своим братом Джеком Альтманом, сообщает Incrypted.

Компания Meta пыталась переманить ведущих специалистов OpenAI, предлагая им компенсации более чем в $100 млн.
Фото: скриншот с видео

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Почему специалисты остались в OpenAI

Альтман предположил, что преданность команды миссии OpenAI — созданию суперинтеллекта (AGI) — оказалась сильнее финансовых стимулов Meta.

«Сосредоточенность Meta на деньгах вряд ли создаст сильную инновационную культуру», — сказал он, добавив, что считает свою компанию более способной к прорывам, чем конкуренты.

По данным источников, Meta действительно активно ищет таланты: она пыталась переманить исследователя Ноама Брауна и архитектора ШИ Google Корая Кавукчуоглу, хотя оба отказались.

Тем не менее Meta удалось привлечь Джека Рэя из DeepMind и Йохана Шалквика из Sesame AI. Также сообщалось о значительных инвестициях в Scale AI — компании Александра Вана, возглавившего команду суперинтеллекта в Meta.

Критика Meta и планы OpenAI

Альтман отметил, что усилия Meta по привлечению талантов пока «не сработали так хорошо, как они надеялись». Он выразил уважение к некоторым аспектам Meta, но не считает его способным к настоящим инновациям в сфере ИИ. На этом фоне OpenAI готовит выпуск открытой модели, по мнению Альтмана, может укрепить ее лидерские позиции.

Глава OpenAI также намекнул на внутреннюю разработку соцсети на базе ИИ. По его словам, такая платформа будет формировать ленты на основе предпочтений пользователей, в отличие от традиционных алгоритмов. Между тем Meta экспериментирует со своим Meta AI, но этот проект столкнулся с критикой из-за «слишком личных» ответов ИИ.

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Аналитики отмечают, что конкуренция между Альтманом и Цукербергом ужесточается. По их мнению, Meta придется быстро укрепить команду и выстроить четкую продуктовую стратегию, чтобы не уступить OpenAI, Anthropic и DeepMind в гонке по AGI и ИИ-приложениям нового поколения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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YevgenMuza
YevgenMuza
18 июня 2025, 20:49
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Цікаво, чим будуть «приманювати» наші творці українського ChatGPT?))
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