Европарламент одобрил продолжение «транспортного безвиза» с Украиной: новые правила для перевозчиков

Европейский парламент в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения России продолжил действие соглашения о «транспортном безвизе» с Украиной до конца 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Это решение означает, что украинским перевозчикам и дальше не нужны будут специальные разрешения.

Решение о продлении соглашения поддержали 488 евродепутатов на пленарном заседании в Страсбурге. Против высказались 137, а еще 34 воздержались.

Новые правила

На сайте Европарламента отмечается, что новые правила для украинских перевозчиков предусматривают некоторые изменения:

все украинские водители, осуществляющие международные перевозки, должны иметь при себе документы, подтверждающие легальность поездки. В частности, должно быть указано, что даже пустой транспорт двигается в пределах транзитного или двустороннего маршрута;

на лобовом стекле транспортного средства обязательно должна быть специальная наклейка, удостоверяющая, что автомобиль подпадает под действие нового соглашения. Ее отсутствие может привести к штрафу или запрету на въезд;

в соглашение также добавили понятие «защитной оговорки». Это позволяет временно приостанавливать действие соглашения в отдельных регионах ЕС, если будут зафиксированы серьезные нарушения на местном рынке перевозок, вызванные этим соглашением.

Теперь, когда Европарламент дал свое согласие, соглашение об автомобильных перевозках между ЕС и Украиной будет передано Совету Е С для окончательного утверждения.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС продлил «торговый безвиз» для железа и стали из Украины на три года.