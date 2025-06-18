Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен отмечает важность экономической подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз. Дипломат советует украинскому бизнесу готовиться к жесткой конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Об этом он заявил на форуме «Через реформы к звездам», сообщает Укринформ.
Посол Дании советует Украине готовить бизнес к жесткой конкуренции в ЕС
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Жесткая конкуренция
Миккельсен призвал Украину сосредоточиться не только на политических копенгагенских критериях ЕС, но и на экономических требованиях. Он уточнил, что экономические критерии по сути требуют от страны-кандидата способности выдерживать конкуренцию на огромном внутреннем рынке Евросоюза.
«На гигантском рынке почти 300 миллионов человек во всех секторах идет ожесточенная конкуренция. И во время предыдущего большого расширения мы наблюдали, что не все новые члены подготовили свой частный сектор к ней», — отметил посол.
Пример Польши
В качестве примера дипломат привел ситуацию с Польшей после ее вступления в ЕС. По его словам, эффективные датские, немецкие и французские бизнесы в сфере розничной торговли «смели польских ритейлеров с рынка».
«Делайте все возможное для подготовки вашего частного сектора к этой жесткой конкуренции, с которой он столкнется. Мы готовы помочь в этом процессе, который пойдет Украине на пользу», — посоветовал Миккельсен.
Посол также добавил, что перед большим расширением ЕС в 2004 году существовали «катастрофические сценарии», например о том, что польские фермеры уничтожат датскую аграрную сферу. Впрочем, для всех проблемных вопросов были найдены решения, и вступление новых стран оказалось большим успехом для Европейского Союза.
Комментарии - 5
«На велетенському ринку на майже 300 мільйонів людей в усіх секторах точиться запекла конкуренція.»
Коли польські фермери замість того, щоб працювати і виготовляти більше продукції, збираються на кордоні України і Польщі, щоб блокувати пункти пропуску і скиглити до влади, щоб обмежити допуск української продукції на ринок ЄС, котру українські фермери зібрали, бо віддають перевагу роботі, а не скигленню і мітингам на кордоні, це вже конкуренція по європейськи чи ще ні?
Так всі вже бачили, як польські фермери сльозами обливалися на кордоні, щоб не пускати українську продукцію до ЄС)))
Польські фермери можуть тільки на кордоні блокувати вантажівки з товарами і розсипати зерно, котре лише транзитом через Польщу їде до ЄС.
А от українські товари на ринок ЄС поступають в дуже обмеженій кількості, по квотам. І що буде, коли весь ринок буде відкритий для нас — то вже цікаво, як ЄС підготується.