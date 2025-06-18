Посол Дании советует Украине готовить бизнес к жесткой конкуренции в ЕС

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен отмечает важность экономической подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз. Дипломат советует украинскому бизнесу готовиться к жесткой конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Об этом он заявил на форуме «Через реформы к звездам», сообщает Укринформ.

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Жесткая конкуренция

Миккельсен призвал Украину сосредоточиться не только на политических копенгагенских критериях ЕС, но и на экономических требованиях. Он уточнил, что экономические критерии по сути требуют от страны-кандидата способности выдерживать конкуренцию на огромном внутреннем рынке Евросоюза.

«На гигантском рынке почти 300 миллионов человек во всех секторах идет ожесточенная конкуренция. И во время предыдущего большого расширения мы наблюдали, что не все новые члены подготовили свой частный сектор к ней», — отметил посол.

Пример Польши

В качестве примера дипломат привел ситуацию с Польшей после ее вступления в ЕС. По его словам, эффективные датские, немецкие и французские бизнесы в сфере розничной торговли «смели польских ритейлеров с рынка».

«Делайте все возможное для подготовки вашего частного сектора к этой жесткой конкуренции, с которой он столкнется. Мы готовы помочь в этом процессе, который пойдет Украине на пользу», — посоветовал Миккельсен.

Посол также добавил, что перед большим расширением ЕС в 2004 году существовали «катастрофические сценарии», например о том, что польские фермеры уничтожат датскую аграрную сферу. Впрочем, для всех проблемных вопросов были найдены решения, и вступление новых стран оказалось большим успехом для Европейского Союза.