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18 июня 2025, 15:34 Читати українською

Посол Дании советует Украине готовить бизнес к жесткой конкуренции в ЕС

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен отмечает важность экономической подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз. Дипломат советует украинскому бизнесу готовиться к жесткой конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Об этом он заявил на форуме «Через реформы к звездам», сообщает Укринформ.

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен отмечает важность экономической подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.
Фото: facebook.com/DenmarkinUkraine

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Жесткая конкуренция

Миккельсен призвал Украину сосредоточиться не только на политических копенгагенских критериях ЕС, но и на экономических требованиях. Он уточнил, что экономические критерии по сути требуют от страны-кандидата способности выдерживать конкуренцию на огромном внутреннем рынке Евросоюза.

«На гигантском рынке почти 300 миллионов человек во всех секторах идет ожесточенная конкуренция. И во время предыдущего большого расширения мы наблюдали, что не все новые члены подготовили свой частный сектор к ней», — отметил посол.

Пример Польши

В качестве примера дипломат привел ситуацию с Польшей после ее вступления в ЕС. По его словам, эффективные датские, немецкие и французские бизнесы в сфере розничной торговли «смели польских ритейлеров с рынка».

«Делайте все возможное для подготовки вашего частного сектора к этой жесткой конкуренции, с которой он столкнется. Мы готовы помочь в этом процессе, который пойдет Украине на пользу», — посоветовал Миккельсен.

Посол также добавил, что перед большим расширением ЕС в 2004 году существовали «катастрофические сценарии», например о том, что польские фермеры уничтожат датскую аграрную сферу. Впрочем, для всех проблемных вопросов были найдены решения, и вступление новых стран оказалось большим успехом для Европейского Союза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
Я_ __
Я_ __
18 июня 2025, 15:53
#
«Посол Данії радить Україні готувати бізнес до жорсткої конкуренції в ЄС»
«На велетенському ринку на майже 300 мільйонів людей в усіх секторах точиться запекла конкуренція.»

Коли польські фермери замість того, щоб працювати і виготовляти більше продукції, збираються на кордоні України і Польщі, щоб блокувати пункти пропуску і скиглити до влади, щоб обмежити допуск української продукції на ринок ЄС, котру українські фермери зібрали, бо віддають перевагу роботі, а не скигленню і мітингам на кордоні, це вже конкуренція по європейськи чи ще ні?
+
+15
Я_ __
Я_ __
18 июня 2025, 15:54
#
«Як приклад, дипломат навів ситуацію з Польщею після її вступу до ЄС. За його словами, ефективні данські, німецькі та французькі бізнеси у сфері роздрібної торгівлі „змели польських ритейлерів з ринку“.»

Так всі вже бачили, як польські фермери сльозами обливалися на кордоні, щоб не пускати українську продукцію до ЄС)))
+
+30
Я_ __
Я_ __
18 июня 2025, 15:56
#
«Посол також додав, що перед великим розширенням ЄС у 2004 році існували „катастрофічні сценарії“, наприклад, про те, що польські фермери знищать данську аграрну сферу. Проте, зрештою, для всіх проблемних питань були знайдені рішення, і вступ нових країн виявився великим успіхом для Європейського Союзу.»

Польські фермери можуть тільки на кордоні блокувати вантажівки з товарами і розсипати зерно, котре лише транзитом через Польщу їде до ЄС.
+
0
neverice
neverice
18 июня 2025, 16:34
#
То ЄС варто готуватись до жорсткої конкуренції. Товари ЄС і так без проблем йдуть на ринок. І після вступу в ЄС буде приблизно те саме.
А от українські товари на ринок ЄС поступають в дуже обмеженій кількості, по квотам. І що буде, коли весь ринок буде відкритий для нас — то вже цікаво, як ЄС підготується.
+
0
eljaaff
eljaaff
18 июня 2025, 16:37
#
Та чего вы так переживаете ни чего ни кому не светит…какая там конкуренция — жестокая или не очень…
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