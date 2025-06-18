Amazon, Google, Microsoft и Meta выступают за десятилетнюю паузу в регулировании ИИ

Четыре ведущих технологических компании — Amazon, Google, Microsoft и Meta — активно продвигают идею введения десятилетнего моратория на регулирование искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Financial Times.

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Сущность законодательной инициативы

Предлагаемый мораторий предусматривает запрет отдельным штатам принимать собственные нормативные акты по искусственному интеллекту до 2034 года. Это предложение вошло в бюджетный законопроект. Основные дебаты в Сенате должны пройти до 4 июля.

Аргументы поклонников моратория

Бывший конгрессмен Чип Пикеринг, представляющий интересы технологических компаний через ассоциацию INCOMPAS, утверждает, что такой шаг необходим для сохранения конкурентоспособности США в глобальной технологической гонке с Китаем. По его мнению, единый федеральный подход к регулированию вместо разных законов в штатах будет способствовать инновационному развитию.

Критика и альтернативные взгляды

Некоторые политики и эксперты выступают против этой инициативы. Сенаторы Джош Гоули и Марша Блэкберн настаивают на праве штатов самостоятельно регулировать сферу искусственного интеллекта. Аналитик Асад Рамзанали из Университета Вандербильта считает, что предложение технологических гигантов направлено на укрепление их монопольной позиции.

Позиции лидеров индустрии ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил: «Жесткие регуляторные требования к безопасности перед запуском моделей искусственного интеллекта могут иметь катастрофические последствия для инноваций». В противоположность этой позиции, руководитель Anthropic Дарио Амодеи выразил обеспокоенность потенциальными рисками полного отсутствия регулирования.

Почему это важно

Эта законодательная инициатива может определить будущее не только американской, но и мировой индустрии искусственного интеллекта. Принятое решение повлияет на баланс между технологическим прогрессом и общественной защитой, между свободой инноваций и необходимостью предотвращения потенциальных рисков. Выбор США может стать прецедентом для других развивающих технологий искусственного интеллекта.