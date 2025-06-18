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18 июня 2025, 14:48 Читати українською

АРМА ожидает перезагрузка: новый закон разблокирует 600 миллионов евро помощи от ЕС

Верховная Рада в целом приняла законопроект № 12374-д о реформе Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада в целом приняла законопроект № 12374-д о реформе Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Фото: facebook.com/arma.gov.ua

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«За» проголосовали 253 народных депутата.

Закон предусматривает комплексное обновление работы АРМА. Это включает в себя новые требования к руководству и внедрение прозрачных механизмов управления арестованными активами.

Ожидается, что принятие данного закона позволит Украине разблокировать около 600 млн. евро финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

По словам Железняка, закон содержит:

  • новые требования к председателю АРМА;
  • конкурсную процедуру отбора с участием международных экспертов;
  • прозрачный механизм управления арестованными активами;
  • контроль за передачей активов.

Одна из соавторок документа, народная депутат Анастасия Радина заявила, что принятие закона является стартом реформы АРМА и открывает путь к значительной финансовой поддержке со стороны ЕС.

«Законопроект включает в себя долгожданный независимый аудит АРМА, прозрачную процедуру отбора руководителя при участии международных партнеров, а также не менее важную составляющую — новую прозрачную процедуру избрания управляющего арестованными активами, что значительно усложнит возможность органа действовать в пользу частных, а не общественных интересов», — написала она в Facebook.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
18 июня 2025, 14:52
#
Який все ж таки корисний шлях до ЄС. Завдяки цьому йде постійний контроль над нашими діячами, та вельми дієвий засіб примушувати їх до реформ. Правильних реформ.
Тобто, задовго до вступу до ЄС ми вже отримуємо плюшки. І гроші, і правильні реформи.
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