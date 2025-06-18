АРМА ожидает перезагрузка: новый закон разблокирует 600 миллионов евро помощи от ЕС

Верховная Рада в целом приняла законопроект № 12374-д о реформе Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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«За» проголосовали 253 народных депутата.

Закон предусматривает комплексное обновление работы АРМА. Это включает в себя новые требования к руководству и внедрение прозрачных механизмов управления арестованными активами.

Ожидается, что принятие данного закона позволит Украине разблокировать около 600 млн. евро финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

По словам Железняка, закон содержит:

новые требования к председателю АРМА;

конкурсную процедуру отбора с участием международных экспертов;

прозрачный механизм управления арестованными активами;

контроль за передачей активов.

Одна из соавторок документа, народная депутат Анастасия Радина заявила, что принятие закона является стартом реформы АРМА и открывает путь к значительной финансовой поддержке со стороны ЕС.

«Законопроект включает в себя долгожданный независимый аудит АРМА, прозрачную процедуру отбора руководителя при участии международных партнеров, а также не менее важную составляющую — новую прозрачную процедуру избрания управляющего арестованными активами, что значительно усложнит возможность органа действовать в пользу частных, а не общественных интересов», — написала она в Facebook.