Верховная Рада в целом приняла законопроект № 12374-д о реформе Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил первый заместитель руководителя
АРМА ожидает перезагрузка: новый закон разблокирует 600 миллионов евро помощи от ЕС
Верховная Рада в целом приняла законопроект № 12374-д о реформе Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил первый заместитель руководителя
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«За» проголосовали 253 народных депутата.
Закон предусматривает комплексное обновление работы АРМА. Это включает в себя новые требования к руководству и внедрение прозрачных механизмов управления арестованными активами.
Ожидается, что принятие данного закона позволит Украине разблокировать около 600 млн. евро финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.
По словам Железняка, закон содержит:
- новые требования к председателю АРМА;
- конкурсную процедуру отбора с участием международных экспертов;
- прозрачный механизм управления арестованными активами;
- контроль за передачей активов.
Одна из соавторок документа, народная депутат Анастасия Радина заявила, что принятие закона является стартом реформы АРМА и открывает путь к значительной финансовой поддержке со стороны ЕС.
«Законопроект включает в себя долгожданный независимый аудит АРМА, прозрачную процедуру отбора руководителя при участии международных партнеров, а также не менее важную составляющую — новую прозрачную процедуру избрания управляющего арестованными активами, что значительно усложнит возможность органа действовать в пользу частных, а не общественных интересов», — написала она в Facebook.
Комментарии - 1
Тобто, задовго до вступу до ЄС ми вже отримуємо плюшки. І гроші, і правильні реформи.