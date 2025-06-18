Как ограничения НБУ повлияли на переводы и чем Payex24 может быть полезен Вам

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел ограничения на банковские переводы между физическими лицами. Новые правила предусматривают лимит в 150 000 грн в месяц на переводы с карты на карту. Это создало трудности для многих украинцев, которые ежедневно используют банковские услуги для своих финансовых операций.

Именно в таких условиях на помощь приходит Payex24 — криптообменник, который появился на рынке менее года назад, но уже успел завоевать доверие пользователей благодаря своей удобности, надежности и приятным тарифам.

После введения ограничений многие столкнулись с проблемой лимитов, но все еще нуждаются в переводах средств, в том числе для покупки криптовалюты или транзакций на другие платежные системы. Payex24 предлагает решение: выполнение платежей по реквизитам, которые не подпадают под действие ограничений. Это позволяет пользователям проводить необходимые операции быстро, безопасно и без лишних сложностей.

Кроме того, когда речь идет о выводе криптовалюты или получении средств с других платежных систем, многие не хотят тратить время на поиск оптимальных способов для этого. В отличие от большинства обменников, Payex24 предлагает переводы прямо на банковскую карту, что обеспечивает максимальное удобство и оперативность. Вы получите свои средства в кратчайшие сроки и без лишних хлопот.

Это лишь несколько направлений, в которых Payex24 помогает своим клиентам. Полный спектр услуг вы можете найти на их сайте. Если вы ищете удобный и надежный способ выполнения финансовых операций, Payex24 станет вашим идеальным партнером!