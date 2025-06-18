Еврокомиссия представила план полного отказа от российского газа и нефти до конца 2027 года

Европейская Комиссия представила план постепенного и полного отказа от импорта российского газа и нефти в страны Европейского Союза до конца 2027 года.

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Эта инициатива направлена на усиление энергетической независимости ЕС, повышение безопасности энергоснабжения и улучшение общей конкурентоспособности Евросоюза.

Предложение является частью дорожной карты REPowerEU, определяющей стратегию ЕС по полному выводу российских нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС.

Ключевые мероприятия

Основные меры, предусмотренные планом, включают:

Запрет новых контрактов на газ с 1 января 2026 года.

Прекращение импорта по существующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 года.

Остановка импорта по долгосрочным контрактам до конца 2027 года.

Исключение сделано для краткосрочных контрактов на трубопроводный газ, поставляемый в страны, не имеющие выхода к морю, и связанные с долгосрочными контрактами. Их будет разрешено до конца 2027 года.

Страны ЕС, все еще импортирующие российскую нефть, должны будут подготовить планы диверсификации, чтобы полностью прекратить весь импорт нефти до конца 2027 года.

Еврокомиссия считает, что постепенный отказ от российских энергоресурсов реальный благодаря наличию в ЕС достаточного количества альтернативных поставщиков на мировом газовом рынке, хорошо взаимосвязанном газовом рынке внутри Союза и доступности необходимой импортной инфраструктуры.