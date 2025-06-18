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18 июня 2025, 13:03 Читати українською

Еврокомиссия представила план полного отказа от российского газа и нефти до конца 2027 года

Европейская Комиссия представила план постепенного и полного отказа от импорта российского газа и нефти в страны Европейского Союза до конца 2027 года.

Европейская Комиссия представила план постепенного и полного отказа от импорта российского газа и нефти в страны Европейского Союза до конца 2027 года.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЭта инициатива направлена на усиление энергетической независимости ЕС, повышение безопасности энергоснабжения и улучшение общей конкурентоспособности Евросоюза.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта инициатива направлена на усиление энергетической независимости ЕС, повышение безопасности энергоснабжения и улучшение общей конкурентоспособности Евросоюза.

Предложение является частью дорожной карты REPowerEU, определяющей стратегию ЕС по полному выводу российских нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС.

Ключевые мероприятия

  • Основные меры, предусмотренные планом, включают:
  • Запрет новых контрактов на газ с 1 января 2026 года.
  • Прекращение импорта по существующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 года.
  • Остановка импорта по долгосрочным контрактам до конца 2027 года.
  • Исключение сделано для краткосрочных контрактов на трубопроводный газ, поставляемый в страны, не имеющие выхода к морю, и связанные с долгосрочными контрактами. Их будет разрешено до конца 2027 года.

Страны ЕС, все еще импортирующие российскую нефть, должны будут подготовить планы диверсификации, чтобы полностью прекратить весь импорт нефти до конца 2027 года.

Еврокомиссия считает, что постепенный отказ от российских энергоресурсов реальный благодаря наличию в ЕС достаточного количества альтернативных поставщиков на мировом газовом рынке, хорошо взаимосвязанном газовом рынке внутри Союза и доступности необходимой импортной инфраструктуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
18 июня 2025, 13:23
#
«Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року»

Це добре, але є один нюанс

Мова саме про кацапську нафту і газ при поставках виключно з кацапстану
Чи мова взагалі в принципі за походження газу і нафти з кацапстану

Бо в другому випадку — це вдарить по економіці кацапстану, а в першому випадку кацапстан відкриває через умовний десяток підставних компаній, якусь фірму в умовному Казахстані, чи Китаї, чи де завгодно, і через цю підставну фірму проганяє нафту і газ не як кацапсьці, а як умовно Зімбабвійські і тоді по паперах це не кацапська нафта і газ, але прибуток з цього отримує кацапстан, тоді такі «санкції» не матимуть взагалі ніякого сенсу.
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0
neverice
neverice
18 июня 2025, 13:45
#
Не зовсім, у випадку «непрямих» поставок значно складніше маніпулювати. Бо майже всі контракти росії — це міжурядові «пакетні» договори, спільні інфраструктурні проекти, труби та інвестиції. Іншими словами — багато грошей, впливу та корупції навколо.
Прокладка, яка продає російську нафту все ще буде приносити частину грошей росії, але позбавить впливу. Та і об'єми колишніми вже не будуть. Країни ЄС зазвичай доволі скрупульозні в плані дотримання законів.
Тож, обидва варіанти матимуть суттєвий ефект на доходи і головне — вплив росії в ЄС. Звісно, перший варіант сильніший.
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