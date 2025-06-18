Европейская Комиссия представила план постепенного и полного отказа от импорта российского газа и нефти в страны Европейского Союза до конца 2027 года.
Еврокомиссия представила план полного отказа от российского газа и нефти до конца 2027 года
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Эта инициатива направлена на усиление энергетической независимости ЕС, повышение безопасности энергоснабжения и улучшение общей конкурентоспособности Евросоюза.
Предложение является частью дорожной карты REPowerEU, определяющей стратегию ЕС по полному выводу российских нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС.
Ключевые мероприятия
- Основные меры, предусмотренные планом, включают:
- Запрет новых контрактов на газ с 1 января 2026 года.
- Прекращение импорта по существующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 года.
- Остановка импорта по долгосрочным контрактам до конца 2027 года.
- Исключение сделано для краткосрочных контрактов на трубопроводный газ, поставляемый в страны, не имеющие выхода к морю, и связанные с долгосрочными контрактами. Их будет разрешено до конца 2027 года.
Страны ЕС, все еще импортирующие российскую нефть, должны будут подготовить планы диверсификации, чтобы полностью прекратить весь импорт нефти до конца 2027 года.
Еврокомиссия считает, что постепенный отказ от российских энергоресурсов реальный благодаря наличию в ЕС достаточного количества альтернативных поставщиков на мировом газовом рынке, хорошо взаимосвязанном газовом рынке внутри Союза и доступности необходимой импортной инфраструктуры.
Комментарии - 2
Це добре, але є один нюанс
Мова саме про кацапську нафту і газ при поставках виключно з кацапстану
Чи мова взагалі в принципі за походження газу і нафти з кацапстану
Бо в другому випадку — це вдарить по економіці кацапстану, а в першому випадку кацапстан відкриває через умовний десяток підставних компаній, якусь фірму в умовному Казахстані, чи Китаї, чи де завгодно, і через цю підставну фірму проганяє нафту і газ не як кацапсьці, а як умовно Зімбабвійські і тоді по паперах це не кацапська нафта і газ, але прибуток з цього отримує кацапстан, тоді такі «санкції» не матимуть взагалі ніякого сенсу.
Прокладка, яка продає російську нафту все ще буде приносити частину грошей росії, але позбавить впливу. Та і об'єми колишніми вже не будуть. Країни ЄС зазвичай доволі скрупульозні в плані дотримання законів.
Тож, обидва варіанти матимуть суттєвий ефект на доходи і головне — вплив росії в ЄС. Звісно, перший варіант сильніший.